Thomas Berger

Reichenberg (Freier Autor) Einen Schirm hatte Lars Dittner am Freitagvormittag zur Einweihungsfeier nach Reichenberg mitgebracht. Ein bewusst gewähltes symbolisches Zeichen, wie der geschäftsführende Vorstand des Diakonischen Werkes OLS in seinem Grußwort sagte. Denn es passte auch zu dem 3000 Jahre alten Bibelwort, Psalm 91, das er für diesen Anlass herausgesucht hatte. "Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt", lautet dessen erste Zeile. Darin geht es um menschliche Ängste, um Gefährdungen und Krankheiten, die drohen. Und genau dafür stehe auch die Tagespflege mit ihrem Angebot: "Dass Sie zur Ruhe kommen, umsorgt werden, aber wieder nach Hause können, dass Sie nicht ins Heim müssen", wandte er sich direkt an die älteren Herrschaften.

Praktisch ist die Einrichtung schon seit einigen Tagen in Betrieb, an den Wänden hingen zur nachgeholten Eröffnungsfeier ein gemeinsam gebasteltes Kunstwerk sowie die Bilder mit Frühlings- und bereits österlichen Motiven, die die Betreuten gemalt haben. Gewissermaßen der spürbare Beweis, dass nun auch in diesem Gebäudeteil richtig Leben eingekehrt ist.

Begegnung der Generationen

Auch die Kinder aus der DRK-Kita gleich nebenan im Anbau waren die Woche schon zu einem ersten Besuch bei den Senioren, gemeinsam wurde etwas gesungen und Sport gemacht. Jetzt schauten die Steppkes mit den Erzieherinnen Jana Dobritius und Heinke Wiesinger erneut vorbei, um drei Lieder als Ständchen zu bringen, beim altbekannten "Alle Vögel sind schon da" fielen alle im Raum mit ein. "Jedes der Kinder hat schon eine Art Lieblings-Oma und Lieblings-Opa", verriet Jana Dobritius von dem Zusammentreffen, das beiden Seiten so sehr gefallen habe, "dass wir künftig bestimmt jede Woche einmal kommen".

Neue Synergieeffekte ergaben sich auch über die Ihlowerin Marion Rothschild, die die Feier mit einigen Klavierstücken auf dem Flügel begleitete. "In Zukunft werde ich dann immer mal zwei meiner Musikschüler zum Kaffee vorbeischicken", kam ihr gleich als Idee – Gelegenheit, sich vor einem wohlwollenden Publikum zu präsentieren, eine weitere Begegnung der Generationen und zusätzliche Live-Musik für die in der Tagespflege Betreuten.

Das Team, das nun dafür zuständig ist, wurde ebenfalls vorgestellt. Pflegehelfer Dietmar Schüler, zugleich "der Mann für alle Fälle", Pflegefachkraft Simone Lück und Kordula Fechner als echter Neuzugang (Pflegehelferin), die für einige Qualifikationen gerade noch die Schulbank drückt, werden von Leiterin Antje Weiß koordiniert. Im Vorfeld hatte, wie Lars Dittner hervorhob, ein anderes Trio ganz viel mit Einrichtungs- und Organisationsfragen zu tun gehabt, den Berg an Arbeit bewältigt. Ausdrücklich dankte er Verwaltungsleiterin Andrea Alt, Bereichsleiterin Alexa Ziegeler und Franziska Templin, die alle nun fünf Diakonie-Tagesstätten im Kreis koordiniert, für deren Einsatz.

Die Neueröffnung in Reichenberg schließe eine Lücke zwischen den etablierten Angeboten dieser Art in Bad Freienwalde, Wriezen, Seelow und Strausberg, hob Alexa Ziegeler hervor. Und für diejenigen, die bislang nach Strausberg oder Wriezen ausweichen musste, biete sich nun eine wohnortnahe Alternative: "Viele Interessenten hatten uns ja schon lange gefragt, wann es denn endlich losgeht."

Zehn Jahre seit erster Idee

Die Freude über den Anlass stand auch Käte Roos förmlich ins Gesicht geschrieben. Zehn Jahre sei es im April her, seit die Grundidee des Lebenszentrums erstmals entwickelt wurde, blickte sie zurück. Nach Kita und der Arztpraxis von Heike Belian, die ebenfalls zum Gratulieren erschienen war, ist die Tagespflege nun die dritte Teileinrichtung, die durchstartet. Ganz bewusst habe man sich in dem nicht einfachen Prozess, der nun von diesen etappenweisen Eröffnungen gekrönt wird, für die Beibehaltung des noch aus der Vorzeit des Gebäudes als Schule stammenden Namens "Thomas Müntzer" entschieden. Denn dieser, knüpfte sie direkt an Dittner an, der auch schon auf diesen Patron verwiesen hatte, sei ein Erneuerer gewesen. So viele Elemente unter einem Dach, die Diakonie als Mieter beim DRK, das Miteinander von Jung und Alt und der diversen Angebote: "Das ist ein Leuchtturm im Landkreis, von dem ich mir wünsche, dass er auf andere Regionen aus­strahlt", würdigte Alexa Ziegeler das besondere Modell.

Ab Montag wird die Tagespflege auch aus der Küche nebenan, die ebenfalls ganz frisch fertig ist, mit Essen versorgt, ebenso wie die Kita im Haus und die ebenfalls vom DRK betriebene Kita in Klosterdorf.