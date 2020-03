René Wernitz

Garlitz (MOZ) "Unser Dorf hat Zukunft" - Der Garlitzer Michael Duhr kann viel erzählen aus seinem havelländischen Dorf in der Gemeinde Märkisch Luch (Amt Nennhausen). Er ist eingeladen, in der Auftaktveranstaltung zum 11. brandenburgischen Landeswettbewerb (2020/2021) über zuletzt gesammelte Erfahrungen im Zusammenhang mit der erfolgreichen Garlitzer Teilnahme zu berichten.

Am Montag treffen sich Vertreter der Landkreise, Gemeinden und Ämter sowie interessierte Bürger in Seddiner See. Denn "Unser Dorf hat Zukunft" geht in eine neue Runde. Dargestellt werden Chancen und Beteiligungsmöglichkeiten der märkischen Dörfer.

Garlitz hatte drei Anläufe benötigt, um endlich mal den Sieg auf Kreisebene davon zu tragen. Die Preisverleihung, damit verbunden 2.000 Euro, erfolgte im Oktober 2017 durch den Landrat. Das Dorf hatte damit das Ticket zum Landeswettbewerb in der Tasche. Darum hatten sich im Landkreis Havelland neben Garlitz auch Steckelsdorf und Semlin (beide nach Rathenow eingemeindete Ortsteile), Bützer (Ortsteil der Gemeinde Milower Land), Pausin (Ortsteil der Gemeinde Schönwalde-Glien) sowie Stechow (Gemeinde Stechow-Ferchesar/Amt Nennhausen) beworben.

Im Sommer 2018 bereiste die Landesjury die weiter im Wettbewerb befindlichen Orte. Beurteilt wurde unter anderem die wirtschaftliche Entwicklung, das soziale und kulturelle Leben sowie die Bau- und Grüngestaltung. "Wir fühlen uns für die Dorfbegehung gut aufgestellt und wollen mit unserer, nicht ganz gewöhnlichen, Dorfführung durch mehrere Garlitzer die letzten Punkte gut machen", so seinerzeit Ortsvorsteherin Gudrun Lewwe. "Unser größtes Pfund für die Dorfentwicklung und im Wettbewerb ist das vielfältige Engagement vieler Garlitzer in verschiedenen Vereinen und bei einzelnen Projekten. Sie bringen sich in die Gemeinschaft ein und nehmen so aktiv an der Dorfentwicklung teil. Damit wollen wir die Jury überzeugen."

Das klappte! Garlitz belegte hinter der Spreewaldgemeinde Dissen den zweiten Platz und bekam 5.000 Euro dafür. Beide Orte vertraten sodann Brandenburg im nun anstehenden Bundeswettbewerb. Im Sommer 2019 reiste die Bewertungskommission an. "Die Garlitzer Bevölkerung stellt sich den Herausforderungen des demografischen Wandels, indem sie die Attraktivität des Ortes nutzt. Das Dorf präsentiert sich heute als ein sehr junges, aktives und offenes Dorf", hieß es später.

Für Gold reichte es abermals nicht. Garlitz wurde zum Silberdorf erklärt und erhielt 10.000 Euro. Weitere 3.000 Euro waren mit dem Sonderpreis "Kultur im Dorf" verbunden. Die offizielle Auszeichnung erfolgte während der Grünen Woche 2020 in Berlin. Landrat Roger Lewandowski lobte: "Sie haben mit Herzblut, Freude, viel Tatendrang und großem Engagement vieles auf die Beine gestellt und so in die Zukunft ihres Dorfes investiert."