Bärbel Kraemer

Fläming Was geschah vor 110 Jahren in der Region? Das "Zauch-Belziger Kreisblatt" berichtet im März 1910 aus Niemegk: "Der hiesige Schützenplatz macht, nachdem er durch Schleifung eines Teils des alten Friedhofes um etwa zehn Meter verbreitert worden ist, einen recht imposanten Eindruck. Nur der Windmühlenberg steht noch hinderlich im Wege, und es wäre deshalb nur zu wünschen, daß auch dieser bald beseitigt wird."

Ein Seeadler wurde auf Golzower Feldmark durch Förster Maier erlegt. "Derselbe hat eine Flügelspannung von 2,80 Meter. Interessenten können den Raubvogel, welcher hier nur sehr selten vorkommt, bei C. Adler, Nachfolger Inhaber Herr Max Kaßner in Golzow besichtigen."

In Belzig ereignete sich ein Unfall. Pfarrer Heimbach aus Lüsse hatte gerade die Heimfahrt angetreten, da kam sein Auto auf der abschüssigen Kirchstraße in Richtung auf die Brandenburger Straße ins rollen, vermochte nicht in letztere einzubiegen und "karambolierte mit der Bordkante des Bürgersteiges". Der Wagen schlug um, Pfarrer Heimbach und seine drei Söhne wurden aufs Pflaster geworfen. "Er selbst erlitt eine Fleischwunde über dem einen Auge, einer seiner Söhne eine Gehirnerschütterung. Wie wir vernehmen, befindet sich der letztere, der bei Herrn Diakonus Trinius Aufnahme gefunden hatte, wieder auf dem Wege der Besserung; so daß bedauerliche Folgen ausgeschlossen sind."

Aus Ziezow wurde ein Urnenfund gemeldet: "Der Hüfner Brösigk pflügte seinen beim Dorf gelegenen Acker etwas tiefer, um Steine zur Pflasterung seines Hofes zu finden. Hierbei stieß er mit seinem Pfluge auf ein Steingrab, in dem drei große Urnen, mit Knochen gefüllt, lagen. Leider ging man bei der Bergung des Fundes nicht vorsichtig genug zu Werke, sodass die Urnen zerfielen."

Der Belziger Verkehrsverein gab bekannt, eine kleine Karte für Belzig und Umgebung herausgeben zu wollen. Auf der Rückseite der Karte sollten wissenswerten Notizen, Tagestouren, Fahrpläne und empfehlenswerte Gasthöfe notiert werden. "Auflage: 10 bis 20.000, Abgabe: umsonst. Die Herrn Gastwirte von Belzig, Niemegk und Wiesenburg, denen der Hauptvorteil von der Herausgabe zufließt, haben sich zum Teil schon bereit erklärt, die Kosten des Drucks und des Vertriebs zu tragen."

Hoher Besuch weilte auf Schloss Golzow. Vor ihrer Abreise nach Italien wurde die Gutsherrschaft durch den Besuch ihrer Königlichen Hoheit der Prinzessin Friedrich Leopold von Preußen (Schwester der Kaiserin) "ausgezeichnet". "Die hohe Frau kam in Begleitung ihrer Hofdame, der Gräfin Schwerin, per Automobil direkt aus Potsdam gegen Mittag hier an und überbrachte der Frau von Rochow eine Ihrer eigenen Kompositionen über ein seinerzeit von Frau von Rochow gedichtetes Gedicht. Nachdem das Frühstück im Familienkreise eingenommen war, trug Ihre Königliche Hoheit Allerhöchst Eigenhändig die neue Komposition selbst vor und fuhr sodann nach mehrstündigem Aufenthalt direkt nach Potsdam zurück."

Die Groß Marzehnser hatten Grund zu feiern. Die neu erbaute Dorfkirche wurde geweiht. "Von der Schule, wo in der Bauzeit die Gottesdienste stattfanden, bewegte sich nach einem kurzen Abschiedswort der Festzug auf der mit Ehrenpforten geschmückten Dorfstraße zur neu erbauten Kirche. Dort begrüßte der Kriegerverein mit seiner Fahne die Festgäste. Nach feierlicher Schlüsselübergabe und dem Einzug in das Gotteshaus hielt der Generalsuperintendent der Kurmark, Herr D. Köhler aus Berlin, die Weiherede." Die Liturgie hielt Superintendent Meyer aus Belzig, die Festpredigt Pfarrer Fritze aus Rädigke. "Durch Gesänge verschönte der Männergesangsverein unter Leitung des Lehrers Bendert die Festfeier."

Im beschaulichen und idyllischen Hohenwerbig wurde Pfarrer Dorendorf, der bisher in Reichenwalde bei Storkow tätig war, durch Superintendent Meyer aus Belzig in sein neues Amt eingeführt. Es assistierten Pfarrer Lutze (Raben) und Pastor Bohnstedt (Zeuden).

Aus Niemegk heißt es: "Zu dem hiesigen Rindviehkontrollverein haben sich aus Neschholz vier Besitzer mit 32 Kühen, aus Kuhlowitz zwei Besitzer mit 30 Kühen, aus Preußnitz ein Besitzer und mehrere aus Schwanebeck gemeldet. Im ganzen hat der Verein einen Zuwachs von 90 Kühen erhalten, sodass nunmehr 260 Kühe unter Kontrolle stehen. Ein weiterer Zutritt von Besitzern für ferner ist in Aussicht gestellt. Der Zeitpunkt liegt nicht mehr fern, wo der Verein einen eigenen Beamten beschäftigen kann."