Stefan Zwahr

Sachsenhausen (MOZ) Auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Torsten Thiel blieb der TuS 1896 ohne Punktgewinn – und ohne eigenen Torerfolg.

Vor 302 Zuschauern erspielte sich Sachsenhausen lediglich zwei dicke Chancen. Weitaus mehr Möglichkeiten ergaben sich für den personell arg gebeutelten Gegner.

Der Sieg der Fontanestädter war verdient – wenngleich er dann doch glücklich zustande kam. 52 Minuten waren gespielt, als der souverän agierende Schiedsrichter Toni Bauer auf Handelfmeter für die Gäste entschied. TuS-Innenverteidiger Robert Wiesner war fassungslos. Er habe beide Arme angelegt gehabt, als ihn ein Schuss von Michel Klemz traf. "Ich habe den Assistenten gefragt, wie man sich am besten verhält. Für mich war es ein völlig geschenkter Elfmeter." Rafael Conrado Prudente ließ sich die Chance nicht entgehen und traf vom Punkt.

"Es ist enttäuschend", meinte Wiesner nach der vierten Niederlage in der 17. Saisonpartie. Wie schon vor einer Woche beim 0:3 in Werder habe man ein schlechtes Spiel gemacht. "Das war körperlos und einfach zu wenig. Wir lassen uns von jungen Spielern abkochen." Folge war, dass die nicht eingespielte defensive Dreierkette der Gäste kaum in Verlegenheit gebracht werden konnte. In der 27. Minute musste MSV-Keeper Sabri Vaizov erstmals eingreifen, hatte mit dem Schuss von Georg Machut aus spitzem Winkel aber keine Probleme. Fünf Minuten später versuchte sich Andor Müller aus der Drehung, doch der Schlussmann war unten. Der Sachsenhausener Kapitän hatte dann auch die einzige TuS-Chance in Hälfte zwei, scheiterte aber binnen Sekunden doppelt an der vielbeinigen Abwehr (79.).

"Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg", bilanzierte MSV-Trainer Henry Bloch. "In der ersten Halbzeit hatten wir schon gute Chancen", erinnerte er an die Szenen von Maurice Malak (4./scheitert frei durchstartend an Schlussmann Stefan Demuth), Dimitar Milushev (20./Kopfballaufsetzer geht nach Klemz-Flanke über den Kasten) und Lukas Japs (41./prüfte aus Nahdistanz den Keeper). In der zweiten Hälfte sei das Spiel dann ausgeglichener gewesen, bemerkte Bloch. Gute Chancen hatte der MSV dennoch: Tobias Voelkel zog von der Strafraumgrenze ab, doch Demuth klärte zur Ecke (51.). In der Schlussphase nahm Prudente in der Gefahrenzone bei einem Alleingang mehrere Gegenspieler aus, kam aber nicht zum Abschluss (87.).