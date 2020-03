red

Brandenburg Erin wurde im September 2012 geboren und lebte zunächst in einem anderen Tierheim, bevor sie nach Brandenburg gelangte. Die schwarz-weiße Katzendame mit den vielen weißen Stichelhaaren und der wunderschönen Zeichnung zählt zu den halbwilden Zöglingen. Erin bewohnt daher eine Katzenstube, in der sich die Tierpfleger intensiv - in Form von vorsichtiger Kontaktaufnahme (Anwesenheit, Leckerlis, Spieltherapie) mit ihr beschäftigen. Die Arbeit trägt erste Früchte - die Katzendame interessiert sich schon sehr für den Federwedel - ihr Blick ist offener und nicht mehr ganz so scheu. Ein schöner Bauernhof mit festem Rückzugsort und regelmäßiger Versorgung (!) wäre für Erin daher ein idealer Lebens- und Wohnort. Hier benötigt sie eine feste Bezugsperson, die das bereits begonnene Training ausbaut.

Sie ist kastriert, gechipt und geimpft.

Tierheim Caasmannstraße:

03381/304140