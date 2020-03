MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Polizei hat am Samstagmorgen einen 27-Jährigen mit seinem Auto gestoppt und eine Drogenkontrolle durchgeführt.

Eine am Samstagmorgen gegen 1 Uhr durchgeführte Kontrolle eines 27-jährigen Autofahrers in der Saarlouiser Straße in Eisenhüttenstadt ergab den Verdacht, dass dieser den Pkw unter dem Einfluss betäubungsmittelverdächtiger Substanzen führt.

Ein entsprechender Schnelltest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.