Jürgen Liebezeit

Oberhavel (MOZ) Gut aufgestellt und motiviert ist der FDP-Kreisverband für die nächste Bundestagswahl, die nach Einschätzung des Vorsitzenden Uwe Münchow schneller kommen könnte als geplant. Das sagte er am Sonnabend auf dem Kreisparteitag in Schmachtenhagen.

Der Hohen Neuendorfer betonte im ersten Rechenschaftsbericht nach seiner Wahl, dass die Liberalen als Partei der Mitte für den Rechtsstaat stehen würden und gegen einen rechten Staat seien. Auf die politischen Vorkommnisse in Thüringen ging er aber nicht ein. Er beklagte, dass die FDP im Kreistag keinen Fraktionsstatus habe, obwohl 5,2 Prozent der Stimmen geholt wurden. Die drei liberalen Abgeordneten bilden mit dem Piraten Thomas Bennühr eine Fraktion.

Die FDP in Oberhavel hat nach eigenen Angaben 101 Mitglieder, davon sind allerdings nur 14 Prozent Frauen. Das soll sich in Zukunft ändern. Er spricht sich aber gegen eine Quotenregel aus. "Wir brauchen Frauen bei der FDP aus inhaltlichen Gründen. Frauen haben einen anderen Blick auf die Dinge, von dem die Partei profitieren kann." Auf dem Parteitag waren die Männer aber noch in der Mehrheit. Nach Schmachtenhagen kam, neben Generalsekretärin Anja Schwinghoff, nur noch Inka Müller-Winkelmann aus Schildow. Aus formalen Gründen wurde die Klärung einer Personalie vertagt. Ein Beisitzer des Vorstandes, der namentlich nicht genannt wurde, soll wegen Untätigkeit abberufen werden.