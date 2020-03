MOZ

Eberswalde (MOZ) Am frühen Samstagabend hat ein Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Eisenbahnstraße bemerkt, dass unbekannte Täter in zwei Keller eingebrochen waren.

An den beiden Tatobjekten wurde der Schließmechanismus gewaltsam überwunden und die beiden Kellerverschläge betreten.

Bei den ersten Ermittlungen wurde erkannt, dass aus den Kellern nichts entwendet wurde. Der bisher entstandene Sachschaden wird als sehr gering eingeschätzt.