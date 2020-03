MOZ

Hathenow Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag zu Sonntag in ein Einfamilienhaus in Hathenow ein und hinterließen auf der Suche nach Diebesgut im Haus Unordnung und bei den Bewohnern ein ungutes Gefühl.

Ihre ungewöhnliche Beute: 550 Schweizer Franken und eine Stange Zigaretten.