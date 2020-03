MOZ

Neuruppin Polizisten wollten am Sonnabend gegen 2.50 Uhr den Fahrer eines silbernen BMW mit Frontschaden auf der Neuruppiner Fischbänkenstraße kontrollieren. Der 27-Jährige beschleunigte, bog erst in die Engels- und dann in die Virchowstraße ab.

Dabei verlor der Mann die Kontrolle über den Wagen, kam nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dann öffnete der Fahrer die Tür und rannte Richtung See davon. Polizisten konnten ihn auf der Siechenstraße stellen und mit zurück zum Unfallort nehmen.

Zwei weitere Insassen des BMW hatten derweil die Gelegenheit genutzt und waren davongefahren. Vor Ort fanden die Beamten nur noch Teile der Fahrzeugfront. Dem 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Es besteht laut Polizei der Verdacht, dass er unter Drogen stand. Zu den anderen Personen im Auto sagt der Mann nichts.