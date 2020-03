MOZ

Prenzlau Ein Verkehrsunfall wurde die Prenzlauer Polizei am Vormittag des Sonnabendsvon der Prenzlauer Uckerpromenade gemeldet. Der 55-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die Promenade in Richtung Seebad und kam in Höhe des Spielplatzes wahrscheinlich durch eine kurze Unaufmerksamkeit nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit dem Zaun der dortigen Parkanlage. Sowohl am Fahrzeug, als auch am Zaun entstand Sachschaden. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.