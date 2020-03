Christian Heinig

Bernau (MOZ) Eine 18-jährige Fußgängerin ist am Samstag an der Zepernicker Chaussee in Bernau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ging die junge Frau auf Höhe des Netto-Marktes bei grün über die Straße, als sie von einem Skoda-Fahrer erfasst wurde.

Der 77-Jährige Fahrzeugführer hatte eine rote Ampel überfahren und die Fußgängerin ungebremst erwischt. An der Stelle gilt Tempo 50.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Detaillierte Angaben zu den Verletzungen konnte die Einsatzbeamten zunächst nicht machen. "Sie waren wohl nicht lebensgefährlich, aber schwer", sagt Christian Werbelow von der Polizeidienststelle Bernau auf MOZ-Nachfrage.

Die Frau wurde noch an der Unfallstelle von Rettungskräften versorgt und anschließend ins Klinikum Buch gebracht. Ob sich ihr Gesundheitszustand inzwischen verbessert hat, war am Sonntag nicht zu erfahren.

Offen ist auch, warum der Rentner bei rot über die Kreuzung an Zepernicker Chaussee fuhr. Die Polizei hat – wie immer in solchen Fällen – eine Meldung an die Führerscheinstelle gemacht.