Ahrensfelde Im Kaufpark Eiche bemerkte der Sicherheitsdienst am Sonnabend dass von einem öffentlich betriebenen Massagesessel, die Bargeldeinnahmen aus der eingebauten Geldkassette entwendet worden waren. Nach ersten Erkenntnissen wurde der installierte Diebstahlsschutz durch unbekannte Täter gewaltsam überwunden und Bargeld in unbekannter Menge mitgenommen. Als Tatzeit wurde die Nacht von Freitag zu Sonnabend angegeben. Die weiteren Ermittlungen zur Tat wurden an die Kriminalpolizei übergeben.