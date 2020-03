Th. Messerschmidt

Jeserig (BRAWO) Mit ihrer Stimme und der Gitarre, ohne technisch produzierte Rhythmen oder Playbacks, fesselt sie ihr Publikum sowohl mit Band als auch solistisch – gelegentlich auch ohne Verstärkeranlage: C.C. Adams. Ihr Repertoire reicht von Blues über Country und Folkrock bis hin zur Popmusik, sie performt zum Zuhören und Mittanzen. Zu erleben ist sie am 7. März ab 15 Uhr beim SV Fire Boots Linedance Jeserig e.V., Grüner Weg 4. In den Set-Pausen wird DJ Nick mit Countrymusik dafür sorgen, dass die Tanzfläche gut gefüllt ist. Bis Mitternacht werden Linedance nonstop und zwei Tanzworkshops für alle Tanzbegeisterten und Zuhörer angeboten. Für Kaffee, Kuchen und Snacks ist gut gesorgt. Der Eintritt kostet 7 Euro. Anmeldungen sind per SMS oder WhatsApp unter 0172/3124872 möglich.

Weitere Informationen unter www.fireboots.club.