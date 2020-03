Thomas Sabin, Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Das Bundesligaspiel des 24. Spieltages zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem VFL Wolfsburg musste in der ersten Halbzeit beim Stand von 1:0 wegen Schmähungen und Beleidigungen gegen den Mäzen der TSG 1899 Hoffenheim, Dietmar Hopp, unterbrochen werden.

Die erste Unterbrechung des Spiels leitet Schiedsrichter Bastian Dankert gleich zu Beginn der Partie ein. Union-Fans hielten Transparente mit der Aufschrift "2017 Kollektivstrafen abgeschafft, nun Hopp hofiert und zwei Schritte zurück gemacht. F*** dich, DFB" nach oben und skandierten lautstark "Ihr macht unseren Sport kaputt".

Als Schiedsrichter Dankert die Partie kurz unterbrach schallten wütenden Pfiffe von der Waldseite. Auf anderen Tribünenteilen entwickelten sich teils heftige Diskussionen zwischen Befürwortern und Gegner des Fanprotestes.

Die zweite Unterbrechung sollte nicht lange auf sich warten lassen. In der 44. Spielminute hissten Union-Anhänger einen Banner in die Luft, auf dem das Konterfei Dietmar Hopps im Fadenkreuz zu sehen war. „Aufhören, aufhören“-Rufe und Pfiffe schallten von den anderen Tribünen, während Dankert die Teams für gut zehn Minuten in die Kabine schickte.

Union-Spieler redeten auf die Anhänger ein bevor es in die Kabine ging. Stadionsprecher Christian Arbeit mahnte: "Es gibt einen dreistufigen Plan. Wir kenne den alle! Jeder einzelne hier im Stadion weiß das. Kopf einschalten bitte! Lass uns Fußball spielen." Muss Schiedsrichter Dankert die Partie erneut unterbrechen, wird das Spiel abgebrochen.

Bereits am Sonnabend in der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München musste die Partie zwei mal unterbrochen werden. Der Mäzen der TSG 1899 Hoffenheim und der Vorstandschef des FC Bayern, KArl-Heinz Rummenigge - seit Jahren gute Freunde - beobachteten sichtlich ergriffen die bemerkenswerte Aktion ihrer Mannschaften.

Nach wiederholten Hass-Plakaten gegen Mäzen Hopp ließen beide Teams die Uhr bei der Bundesliga-Partie in Sinsheim fast eine Viertelstunde lang nur noch herunterlaufen - das da schon feststehende 6:0 (4:0) der Bayern spielte keine Rolle mehr. "Das ist ein schwarzer Samstag", sagte Rummenigge wenig später.

+++ Live +++ Die zweite Halbzeit +++

Union konzentriert sich weiter aufs Fußballspielen. Die Fans sind vorerst ruhig, konzentrieren sich auf unterstützende Fangesänge. Und so kommt Marvin Friedrich in der 56. Minute frei zum Kopfball und erzielt sein ersten Saisontor zum 2:0 erzielen für die Berliner. Die Vorlage kam von Christopher Trimmel, der seine sechste Torvorlage feiert.

Nur drei Minuten später schlzug der VfL zurück. Nach einer Ecke kommt Yannick Gerhardt frei zum Kopfball und trifft ungehimndert zum 2:1-Anschluss.