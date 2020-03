Holger Rudolph

Neuruppin Es war ein bisschen wie beim Betreten eines Disneylandes. Gut gelaunte junge Menschen hielten prächtige mit Gas gefüllte Luftballons in den Händen. Doch die Jugendlichen vor der Neuruppiner Kulturkirche brauchten sich am Sonnabend nicht als Goofy oder Donald Duck zu verkleiden. Sie zogen auch so dank festlicher Kleider und ebensolcher Anzüge reichlich Blicke auf sich.

Drinnen präsentierten sich 29 Neuruppiner Anbieter bei der ersten Regionalmesse "#neuruppinfeiert", organisiert von der Händlergemeinschaft "Wir die Innenstadt". Anja und Patrick aus dem Havelland verließen nach fast zwei Stunden die Kirche. Das junge Paar hatte sich Anregungen für eine größere Familienfeier geholt. Auf das Ereignis aufmerksam geworden waren beide durch eines der sozialen Netzwerke im Internet. "Das war richtig interessant", sagte sie.

Nachfragen zu vielen Festen

Henry Mundt ist Eventfotograf und war "sehr überrascht, wie viele Leute sich bei mir informiert haben und wie gut die Stimmung hier ist". Nachfragen habe es zu den Themenkomplexen Abiball, Hochzeit, Konfirmation, Jugendfeier und Taufe gegeben.

Am Stand des Neuruppiner Traditionsunternehmens "Haushaltswaren Insel" berieten Inhaberin Ramona Schlösser und Jörg Schlösser das Publikum. "Man kann den Tisch nie ganz falsch, aber immer noch etwas besser decken", stellte die Fachfrau fest. In der aktuellen Saison seien bei Geschirr und Accessoires dezentere Naturfarben angesagt.

Allianz-Generalvertreter Carsten Budde und seine Büroleiterin Simone Schwarzkopf berieten Interessierte zu den eher weniger angenehmen Seiten eines großen Festes. Es könne schon mal passieren, dass jemand an irgendetwas hängenbleibt und sich verletzt oder die brennende Wunderkerze von der Torte direkt auf das teure Festkleid fällt und es in Brand setzt. Haftpflicht- und Unfallversicherungen seien daher Veranstaltern zu empfehlen.

Reisen waren ein Thema

Betrieb herrschte auch bei Anja Strecker, Geschäftsführerin des Reisebüros Globus. Besonders viele Nachfragen habe sie zu Jugend- und Sprachreisen gehabt. Aber auch einige Paare, die sich in absehbarer Zeit das Ja-Wort geben wollen, haben sich über Hochzeitsreisen informiert, die man so schnell nicht vergessen werde. Las Vegas stehe in der Gunst noch immer ganz weit oben. Doch auch dabei komme es auf die ganz individuelle Gestaltung nach den Wünschen der Kundschaft an.

Ausgelassene Stimmung herrschte an den drei "Lebenden Festtafeln". Die festlich gekleideten jungen Teams des Schinkelgymnasiums, des Oberstufenzentrums und des Evangelischen Gymnasiums (Evi) hatten auch die jeweilige Tischdekoration ausgesucht. Das Publikum konnte live und in den sozialen Netzwerken mitentscheiden, wer am Ende die 300 Euro Siegerprämie als Zuschuss für den Abi-Abschlussball mitnehmen darf. Es siegte mit deutlichem Vorsprung das Evi mit 7 818 Stimmen. Für die Plätze 2 und 3 gab es immerhin auch noch 200 beziehungsweise 100 Euro. Sie gingen ans Schinkelgymnasium mit 5 401 und das OSZ mit 3 899 Stimmen.

Mode für viele Feste

Schaulustige drängten sich am Laufsteg, auf dem die jungen Models tragbare Mode für verschiedene Festlichkeiten präsentierten. Sämtliche Bekleidungsstücke können in den beteiligten Geschäften erworben werden. Unter den Zuschauern waren auch zwei junge Frauen, die sich angeregt über die gezeigte Kleidung unterhielten. Nein, wirklich kaufen würden sie wohl nichts davon. Sie seien aber auch ohne konkreten Anlass zur Messe gekommen. Doch allein die Stimmung sei einzigartig. Endlich mal ein Angebot in der Kulturkirche, das sich auch an Leute unter 30 richte, lobten sie den Einfallsreichtum der Innenstadt-Händler, welche die Messe organisiert haben und sich inzwischen sicher sind, dass es 2021 eine Zweitauflage geben wird.

Ein Ruheständler war von den Pkw im Eingangsbereich des einstigen Gotteshauses fasziniert. Er schaue sich sonst immer im Frühsommer die RA-Autobörse mit großem Interesse an, sagte der Rentner. Im nächsten Jahr könnten auch bei "#neuruppinfeiert" mehrere Autohäuser vertreten sein, wünschte er sich.