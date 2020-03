Holger Rudolph

Dechtow Stark verbessert haben sich die Arbeitsbedingungen für Dechtows ehrenamtliche Brandbekämpfer. Am späten Samstagvormittag wurde die neue Garage samt Umkleide- und Sanitärräumen feierlich übergeben. Unter den 40 Besuchern waren Vertreter von Behörden sowie von am Bau beteiligten Unternehmen.

Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall (SPD) freute sich bei seiner Begrüßung, "dass mit dem Teilneubau am früheren Gemeindezentrum, das davor ein Konsum war, in doch noch recht kurzer Bauzeit auch ein Raum für die Jugendwehr und ein schöner Versammlungsraum für die Gemeinde entstanden ist". 2015 habe es erste Überlegungen gegeben, die Dechtower Wehr besser auszustatten, um den Anforderungen des Gefahrenabwehrbedarfsplans nachzukommen. Nachdem sich die Gemeinde Fehrbellin 2016 verpflichtet hatte, den Eigenanteil zu übernehmen, seien Fördermittel aus verschiedenen Töpfen beantragt worden. Insgesamt flossen 220 000 Euro, was der Hälfte der zunächst veranschlagten 440 000 Euro Gesamtkosten entsprach. Wegen verschiedener Probleme am Bau habe sich die Gesamtsumme auf 500 000 Euro erhöht.

Dank an Vorgängerin

Ganz besonders dankte Perschall dem Dechtower Einheitsführer Michael Stolle und Fehrbellins langjähriger Bürgermeisterin Ute Behnicke (parteilos), die sehr viele Stunden investiert hätten, damit die Arbeiten so vorankamen, wie man es sich gewünscht hatte. Die eigentliche Bauzeit habe bei nur gut einem Jahr gelegen.

Perschall wünschte den Wehrleuten, dass sie sich in den neu ausgestatteten Räumen wohl fühlen und das angenehme Ambiente vielleicht dazu führt, dass sich noch weitere Einwohner entscheiden, zur derzeit 20 Mitglieder starken Wehr zu kommen. Großbrände wie in der weiter entfernten Vergangenheit mögen der Einheit erspart bleiben. So waren im Jahr 1813 beispielsweise sechs bäuerliche Wirtschaften und fünf Kossätenhöfe abgebrannt.

Einheitsführer Stolle dankte allen Beteiligten, auch seinen Kameraden, die zuletzt das neue Gebäude eingeräumt hatten. Die marode Garage gegenüber habe endlich ausgedient. Er lud ein, im Anschluss vom Kuchen zu kosten und den von ihm gedrehten 20-minütigen Film über die Bauarbeiten anzusehen.

Wichtig für die Dechtower Wehr

Auch der Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg, Daniel Brose, war sichtlich beeindruckt. Das schöne neue Gebäude sei schon etwas ganz Besonderes und sehr wichtig für die Dechtower Einheit. Nächste Woche werde er sich im Gespräch mit dem neuen Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) dafür stark machen, dass das Land auch künftig, im Idealfall sogar stärker als bisher, Feuerwehrgebäude in kleinen Orten fördert. Sei doch die Feuerwehr "der Dreh- und Angelpunkt der kleinen Dörfer".

Gemeindewehrführer Cornelius Voyé freute sich, "dass wir nun einen weiteren Punkt aus dem Gefahrenabwehrbedarfsplan erfüllen konnten". Übrigens seien die Dechtower auch hinsichtlich der Jugendwehr gut aufgestellt. Zwei Mitglieder höre sich zwar wenig an. Doch es komme auf die Kontinuität an. Alle acht Erstmitglieder der 2007 gegründeten Dechtower Jugendwehr seien in den aktiven Dienst der Erwachsenenwehr übernommen worden. Das sei ganz hervorragend.