Jürgen Rammelt

Rheinsberg Es war ein richtiges Gewimmel am Sonnabend im Boberowwald gegenüber dem Rheinsberger Schloss. Mit mehr als 25 Teilnehmern hatte der vierte Arbeitseinsatz der Freunde des Rheinsberger Gartenreiches trotz des regnerischen Wetters eine beachtliche Resonanz gefunden. Bewaffnet mit Astscheren sowie Hand- und Motorsägen, aber auch mit bloßen Händen rückten die Frauen und Männer dem Wildwuchs zu Leibe und räumten den Wald auf. Auch Kinder waren dabei. Treffpunkt war diesmal der Obelisk. Unweit davon befanden sich früher das Küchengärtnerhaus und eine nach dem Gebäudeensemble benannte Allee. Vorrangig galt es auch diesmal, zu beiden Seiten der einstigen Straße, die zum Gärtnerhaus führte, den Stockausschlag an den Bäumen und den Unterwuchs zu entfernen.

Die Idee, die Sichtachsen im Boberowwald wieder erlebbar zu machen, hatten vor zwei Jahren Fabian Schwade und Björn Schmidt. Die Mitglieder des Kunst- und Kulturvereins Rheinsberg, die als Landschaftsarchitekt und Denkmalpfleger arbeiten, gründeten damals innerhalb des Vereins die Arbeitsgruppe "Freunde des Rheinsberger Gartenbereiches". 2018 riefen sie zu einem ersten Arbeitseinsatz auf, der ein großer Erfolg wurde.

Neben Rheinsbergern, die bereits bei den früheren Einsätzen dabei waren, hatten sich am Sonnabend wieder Helfer von auswärts an der Aktion beteiligt. Wie Fabian Schmidt erklärte, ist es das Ziel, das Gesamtkunstwerk von Schloss, Schlosspark und dem angrenzenden Boberowwald mit seinen Sichtachsen und Alleen wieder stärker in das Bewusstsein der Besucher zu rücken. Die Zusammenarbeit mit dem Revierförster, der Forstverwaltung, aber auch mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten sei eng.

Angedacht ist, dass auch künftig ein- bis zweimal im Jahr und in Kooperation mit dem Forstamt sowie mit wissenschaftlicher Begleitung schrittweise die Schönheit des Landschaftsdenkmals wieder in den Vordergrund gerückt wird. Bereits nach einer Stunde waren am Sonnabend die ersten Ergebnisse erkennbar.