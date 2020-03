Zahlreiche Spaziergänger beobachteten am Sonntag den erneuten Einsatz der Feuerwehr in der Havelstraße. © Foto: Jürgen Liebezeit

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Aus noch ungeklärter Ursache ist am Samstag um 21.30 Uhr ein Wohnmobil auf einem Grundstück in der Havelstraße in Birkenwerder in Brand geraten. Das Wohnmobil stand in der Einfahrt direkt neben einem Einfamilienhaus. Das Feuer breitete sich rasant aus und griff auf das Haus über. Nach kurzer Zeit stand der gesamte Dachstuhl in Flammen.

Die Feuerwehren aus der Region waren mit gut hundert Einsatzkräften vor Ort, konnten aber das Haus nicht mehr retten. Die beiden Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Der 69-jährige Eigentümer hatte noch versucht, das brennende Wohnmobil wegzuschieben. Dabei erlitt er leichte Verbrennungen an der Hand. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Frau blieb unverletzt. Anschließend kamen beide beim Sohn in Birkenwerder unter. "Wir bedanken uns bei den Einsatzkräften und der Nachbarschaft für die Hilfe und Unterstützung", sagte am Sonntag der Sohn Dennis Key.

Das Übergreifen des Feuers auf benachbarte Häuser konnte die Feuerwehr verhindern. Wegen der Rauchentwicklung mussten in anliegenden Gebäuden Türen und Fenster geschlossen bleiben.

Am Sonntag musste die Feuerwehr Birkenwerder erneut anrücken, um neue Glutnester zu löschen. Dabei half die Feuerwehr aus Hohen Neuendorf mit ihrem Leiterwagen. Zahlreiche Spaziergänger verfolgten die Löscharbeiten, die durch das Blechdach auf dem Haus erheblich erschwert wurden. Schon in der Nacht sorgte das solide befestigte Dach für größere Probleme, da die Feuerwehrleute nur schwer an die Flammen kamen. Der Tatort wurde von der Polizei für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.