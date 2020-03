Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Reis, Nudeln und fertige Soßen – all diese haltbaren Nahrungsmittel hat Lukas auf Vorrat eingekauft und bei sich zu Hause gelagert. "Falls das Coronavirus auch Frankfurt erreicht, will ich vorbereitet sein", erzählte der Student. Diese Woche will der junge Mann nochmal mit dem Auto los, Konserven und Tiefkühlgemüse holen, um ein paar Tage "überwintern" zu können; einen Vorrat anzulegen. Die letzte Flasche zur Handdesinfektion ergatterte Lukas im Zentrum bei DM. "Nach mir in der Schlange fragten fünf Leute auch danach", sagte er – ohne Erfolg, ausverkauft.

"Unsere letzte Flasche ging eben weg", hieß es ebenso in der Lenné-Apotheke. Auch Mundschutze gebe es keine mehr zu kaufen. Wann der Nachschub an Handdesinfektionen und Mundschutz-Masken eintreffe, sei ungewiss, so die Apothekerin. Dasselbe Bild in anderen Frankfurter Apotheken und Drogeriemärkten, wie Rossmann und DM, oder bei Supermärkten: Gähnende Leere in den Regalen, wo sonst Mittel zur Händedesinfektion stehen. "Wir hoffen auf Nachschub gegen Ende der kommenden Woche", sagte eine Rossmann-Mitarbeiterin ein wenig ratlos.

Packten am Freitag und Samstag viele Frankfurter den Einkaufswagen vor allem wegen ihres Wocheneinkaufs voll, verkauften Netto-Mitarbeiter in der August-Bebel-Straße bereits Tage zuvor mehr Konservendosen als gewöhnlich. "Und Wasserflaschen gingen auch gut weg", meinte der junge Verkäufer. Je näher das Wochenende rückte, desto leere wurden viele Frankfurter Supermarktregale. Neigte sich beim Kaufland im SMC zuerst der Bestand an Handdesinfektionen dem Ende zu, so folgten Nudeln, Mehl, Konserven und Eier.

Dieses Hamster-Phänomen sorgte auf der Facebook-Seite vom Stadtboten für einigen Gesprächsstoff – und gut 280 Kommentare. "Mich fragte heute Mittag eine Kundin, ob wir heute noch Nudeln bekommen. Habe laut gelacht ... die hatten wir heute Morgen aufgefüllt. Nach zwei Stunden war alles weg", berichtete eine Verkäuferin. Schrieben manche Frankfurter von "apokalyptischen Zuständen" war Jenny E. vom Wirbel um das Coronavirus eher genervt. "Also so langsam kann ich es alles nicht mehr hören ... Was soll das denn alles? ... Ihr tut ja so, als würde morgen die Welt untergehen .... Man kann es auch übertreiben." Sollen doch alle schön einkaufen, der Einzelhandel freue sich, meinten andere mit einem Augenzwinkern.

Absagen von Reiseveranstaltern

Bisher trat in Frankfurt noch keine Corona-Infektion auf. Besorgt sind die Menschen trotzdem. Dies drückt sich neben der Vorratshaltung auch in Hunderten telefonischen Anfragen von Bürgern an das städtische Gesundheitsamt aus (MOZ berichtete). Viele besorgte Nachfragen bekamen ebenso Reisebüros. "Bisher hat aber noch keiner seine Reise storniert", erzählte ein Mitarbeiter von Schmetterlingsreisen – wegen der hohen Stornokosten. Dafür haben mehrere Reiseveranstalter ihre Angebote in China, Südkorea und Japan abgesagt.