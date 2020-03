Der Club für britische Hütehunde e.V. lädt am 8. März zu einer Spezielrassenausstellung in den MAFZ Erlebnispark in Paaren-Glien ein. © Foto: Dahne

Eine internationale Rassekatzenschau findet am 7. und 8. März in Paaren-Glien statt. © Foto: Appelt

Sandra Euent

Paaren-Glien (BRAWO) Tierisch geht es am kommenden Wochenende im MAFZ Erlebnispark in Paaren-Glien zu. Zwei Tage lang, am 7. und 8. März, werden sich Rassekatzen präsentieren und am Sonntag wird parallel auch noch eine Hundeausstellung zu sehen sein.

Die Katzen folgen einer Einladung des Vereins Berliner Pro-Kat.. Besitzer aus ganz Deutschland haben mit den unterschiedlichsten Rassekatzen ihr Kommen zugesagt. In der Schönheitskonkurrenz finden aber nicht nur rassige Stubentiger Platz, sondern auch "normale" Hauskatzen. Zusätzlich kündigt der Verein eine Vorstellung der unterschiedlichen Katzenrassen und ihrer Besonderheiten im Bühnenbereich an. Am Infostand wird außerdem eine Expertin zur Verfügung stehen, der die Besucher "ein Loch in den Bauch fragen" können. Auch Händler mit Katzenzubehör sind vor Ort. An beiden Tagen ist die Katzenausstellung von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen.

Am Sonntag, 8. März, von 10 bis 15 Uhr gesellen sich dann noch die Vierbeiner des Clubs für britische Hütehunde (CfbrH) dazu. In diesem werden die acht Rassen Bearded Collie, Border Collie, Collie Kurz- und Langhaar, Shetland Sheepdogs (Sheltie), Old English Sheepdogs (Bobtail) sowie Welsh Corgi Cardigan und Welsh Corgi Pembroke gezüchtet. Mehr als 100 Hunde sind zu der Spezialrassenausstellung gemeldet. Auch hier geht es um Pokale, Siegerschleifen und Titel für den rassetypischsten Hund. Aber auch das gemeinsame Erlebnis mit Hunden und Hundefreunden im Mittelpunkt des Geschehens.

Der Eintritt zur Rassekatzenschau beträgt 5 Euro, Kinder 2 Euro. Für die Hundeschau ist der Eintritt frei, die Hundefreunde bitten stattdessen um einen kleinen Beitrag für die Spendenkasse.