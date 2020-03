Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine pausierende Fußballliga in der Schweiz, Wettkämpfe ohne Zuschauer in ganz Europa, verschobene Weltmeisterschaften, Marathonläufe nur für Eliteathleten und Sportler in Quarantäne: das Coronavirus hat auch den Sport voll im Griff und das ausgerechnet in einem Jahr mit Olympia und Fußball-EM.

Dabei hat das Virus mittlerweile auch Japan erreicht. Auf der japanischen Insel Hokkaida wurde am Freitag offiziell der Ausnahmezustand ausgerufen und das betrifft auch den Olympiaort Sapporo. IOC-Präsident Thomas Bach ließ gegenüber japanischen Journalisten jedoch keine Zweifel daran, dass die Wettkämpfe pünktlich am 24. Juli starten werden und zwar mit Zuschauern. Die deutsche Topsprinterin Gina Lückenkemper forderte bereits, dass die Spiele entweder wie gehabt stattfinden oder abgesagt werden. Es wäre die einzig richtige Entscheidung, das Event nicht stattfinden zu lassen, wenn die Gesundheit der Athleten und Zuschauer auf dem Spiel steht.

Neben den Olympischen Spielen findet in diesem Jahr auch die Fußball Europameisterschaft auf dem ganzen Kontinent statt. Bisher wird sich um das Turnier noch relativ wenig Sorgen gemacht. Und das, obwohl die Ausbreitungsgefahr durch die 12 Veranstaltungsländer, von Glasgow bis nach Baku, noch viel höher ist als bei den olympischen Spielen in Tokio. Auch hier kann die einzige Option nur sein, dass man das Turnier absagt, denn kein Sportevent ist wichtiger als die menschliche Gesundheit.