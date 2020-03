Berlin (MOZ) Dass es beim Sport nicht nur – und häufig sogar nur am Rande – um Sport geht, ist angesichts der allwöchentlichen Ereignisse in unseren Fußballstadien eine Binse. Der Sport ist Bühne und Projektionsfläche für die ganze Breite menschlicher Verhaltensweisen, voller Emotion und Leidenschaft. Fußball als schönste Nebensache der Welt? Geschenkt.

Es gibt nicht wenige, für die ist Fußball das Leben selbst – oder Religion. So tief geht die Identifikation mit dem eigenen Verein, dass Anhänger sich wie Glaubenskrieger gerieren, voll blinder Hingabe für das, was sie für die einzige Sache halten, deren Regeln sie selbst bestimmen: Wir leben und sterben für den Verein.

Apropos sterben: Dietmar Hopp, einer der größten Sportmäzene des Landes, ist in diesem Kosmos zum Hassobjekt geworden, weil er mit seiner aus der Taufe gehobenen Projekt TSG Hoffenheim in die Phalanx der sogenannten Traditionsvereine eingebrochen ist. Ähnliches gilt für den RB Leipzig, nur dass dessen Geldgeber als Person weniger präsent ist.

Als "Millionarios" werden sie geächtet, geradeso als ob die Traditionsvereine (die erfolgreichen wenigstens) nicht ebenfalls mit Millionen hantierten; mit Konzernen, Mäzenen oder Finanzinvestoren im Hintergrund. Dietmar Hopp aber ist – buchstäblich und nicht nur im Wortsinne – ins Fadenkreuz geraten. Als ob dies nicht allein schon als Zeichen einer hochgradigen geistigen Verirrung ausreichen würde: Die Ultras, die am Wochenende ihrem Hass gegen Hopp freien Lauf ließen, störten sich nicht im geringsten daran, dass es in diesem Lande Leute gibt, die Worte des Hasses tatsächlich in Taten, in Morde verwandeln. "Hanau" liegt erst wenige Tage zurück.

Es zeugt von grenzenloser Dummheit oder unglaublicher Verrohung, in einem solchen Klima, einen Menschen quasi zum Abschuss freizugeben. Ob Menschen, die sich zu solchen "Choreographien" in den Stadien hergeben, nicht wissen, was sie tun? Oder sind sie sich dessen sehr wohl bewusst und voll klammheimlicher Vorfreude?

Was sich auf den Rängen abspielt, ist nur ein Spiegelbild einer Gesellschaft, die ihre inneren Maßstäbe zu verlieren droht; in der elementare Regeln des Anstands, der Empathie auf dem Rückzug sind und durch Abwertung, Verächtlichmachung, Hass und Ausgrenzung ersetzt werden. Der Schock nach diesem Wochenende war groß. Die spontan bekundete Solidarität mit Hopp war beachtlich, ob von Bayern-Präsident Karl-Heinz Rummenigge, den Spielern von Hoffenheim und München oder von DFB-Präsident Fritz Keller, und wirkte doch ein wenig hilflos angesichts der desaströsen Bilder des Tages.

Die Extremisten sind nicht die Mehrheit der Fußball-Fans. Und wo sie auftreten, fordern sie zuletzt immer wieder auch Gegenreaktionen heraus. Fans solidarisieren sich mit rassistisch beschimpften Spielern, skandieren "Nazis raus". Aber wie außerhalb der Stadien hat man die Dinge zu lange laufen lassen, schulterzuckend, statt schnell und entschlossen die Rote Karte zu zücken.

