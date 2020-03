Berlin (MOZ) Fast zwei Jahrzehnte hat der Krieg um Afghanistan gedauert, und auch die Bundeswehr war fast die ganze Zeit in unterschiedlicher Stärke dort. Deutschlands Freiheit werde auch am Hindukusch verteidigt, sagte der damalige Verteidigungsminister Peter Struck. Und die deutschen Soldaten leisteten ihren Beitrag dazu, dem Land ein wenig Sicherheit und eine Zukunft zu bieten.

Mit dem angekündigten Rückzug der Amerikaner nähert sich dieser lange Einsatz seinem Ende. Denn ohne den Schutz der US-Truppen kann niemand für die Sicherheit der deutschen Soldaten garantieren. Sieben Tage reduzierter Gewalt nach 19 Jahren Krieg dürften kaum ein Beweis dafür sein, dass die Taliban so friedensbereit sind wie sie vorgeben.

Während die Amerikaner unter Zeitdruck stehen, das Land zu verlassen – Präsident Trump will seine Wahlversprechen einlösen – wächst bei Beobachtern die Sorge vor einem Zurückrollen auf die Zeit der Gewalt Ende der 1990er Jahre, als die Taliban mit ihrem Fundamentalislam Frauen unterdrückten, uralte Kulturstätten sprengten und den Al-Kaida-Terroristen ein sicheres Versteck boten.

Wenn der Bundestag also in dieser Woche über die Verlängerung des Afghanistan-Mandats für die Bundeswehr berät, wird auch die Frage eine Rolle spielen, wie es weitergeht. Viel wird darauf ankommen, wie der Westen, also auch Deutschland, sich künftig daran beteiligt, das Land beim Wiederaufbau zu unterstützen. Inzwischen ist in Afghanistan eine neue Generation herangewachsen, die eine Zukunft für sich sehen will. Der Abzug darf also kein Endpunkt sein, sondern ein Neuanfang. Damit nicht alles umsonst war.