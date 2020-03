Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Für ein "höchst fragwürdiges Signal" hält Filippo Smaldino (SPD), Bürgermeister im Mühlenbecker Land, die Idee des Reinickendorfer Verkehrsausschusses, zwei Straßen an der Landesgrenze zu Glienicke temporär mit Blumenkübeln für den motorisierten Durchgangsverkehr zu sperren.

30 Jahre nach dem Fall der Mauer gehe das "komplett in die falsche Richtung", so Smaldino. Von der Sperrung wären Pendler seiner Gemeinde, die im Westteil Berlins arbeiten, ebenfalls betroffen. Er bedauerte, dass nicht das Gespräch gesucht wurde, um eine Lösung zu finden. Zwar zeigte Smaldino Verständnis für die Forderungen der Anlieger der Durchgangsstraßen. "Aber es kann keine Lösung sein, die Last Einzelner ungefiltert auf die Schultern anderer zu verteilen."

Ganz anders sieht das Susanne Tiefenthal von der Glienicker Bürgerinitiative für mehr Verkehrsberuhigung. Sie begrüßt ausdrücklich die Reinickendorfer Idee. Sie wirft den Glienicker Politikern vor, das Problem der betroffenen Anlieger jahrelang ignoriert zu haben.

Heute findet in der Mensa der Glienicker Grundschule eine Informationsveranstaltung zum Themenkomplex statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Es sollen Ideen gesammelt werden, wie das Verkehrsproblem ohne Sperrungen in den Griff bekommen werden kann. Allerdings haben Reinickendorfs Bürgermeister Frank Balzer sowie der Vorsitzende des Verkehrs­aus­schusses, Lorenz Weser (beide CDU), ihre Teilnahme aus Termingründen abgesagt. Erwartet wird dagegen die Bau-Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt. Weser wirft der Brandenburger Seite in seinem Absageschreiben vor, dass Glienicke auf Gesprächsangebote aus Reinickendorf nicht eingegangen sei. Auch gebe es zu wenig Pendlerparkplätze an den S-Bahnhöfen. Er kündigte aber eine gemeinsame Sitzung der zuständigen Fachausschüsse an. Glienickes Bürgermeister Hans-Günther Oberlack (FDP) begrüßte die Idee, wies die Vorwürfe aber zurück.

Sondersitzung geplant

Die Gemeinde Glienicke denkt darüber nach, rechtlich gegen die mögliche Sperrung von zwei Hermsdorfer Straßen an der Landesgrenze zu Brandenburg vorzugehen. Gemeindevorsteher Uwe Klein (SPD) überlegt deshalb, einen Tag vor der entscheidenden Sitzung der Reinickendorfer Bezirksverordnetenversammlung, die für den 11. März angesetzt ist, eine Sondersitzung der Gemeindevertretersitzung einzuberufen. Am 10. März soll ohnehin die jüngste Gemeindevertretertagung fortgesetzt werden. Da die Tagesordnung dieser Sitzung aus rechtlichen Gründen nicht mehr geändert werden kann, muss eine Sondersitzung angesetzt werden. Einziger Tagesordnungspunkt: Beauftragung des Glienicker Bürgermeisters Hans Günther Oberlack (FDP), rechtlich gegen den Beschluss zur Sperrung der Schildower Straße und der Elsestraße vorzugehen, sollte er Mitte März gefasst werden.

Vorwürfe aus Berlin

Ungehalten reagierte Oberlack am Wochenende auf einen Brief von Lorenz Weser (CDU), Vorsitzender des Reinickendorfer Verkehrsausschusses. Er warf Glienicke vor, nicht adäquat auf Reinickendorfer Vorschläge zur Entlastung der Schildower Straße in Hermsdorf reagiert zu haben. Oberlack verwies ein weiteres Mal auf den Kiezbus, der Schildow und Glienicke mit dem S-Bahnhof Frohnau verbinde. "Wir zahlen dafür eine halbe Million Euro aus eigener Tasche, um Pendler von der Straße zu holen", sagte er. Der Bus ist im April ein Jahr auf der Straße. Die Auslastung sei bereits vielversprechend, so Oberlack. Auch sein Vorschlag, Glienicke in die günstigere BVG-Tarifzone B aufzunehmen, sei vom Verkehrsverbund abgelehnt worden. Glienicke gehört zum C-Bereich.