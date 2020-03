Ulf Grieger

Seelow Mit einem dreieinhalbstündigen Galaprogramm haben die rund 70 Tänzerinnen aus den acht Gruppen sowie etliche ehemalige Tänzer das 60. Jubiläum des Ensembles gefeiert. Das Publikum war begeistert. Leiterin Kerstin Zahn hat damit endgültig den Staffelstab an ihre Nachfolgerin Sabrina Tomczik abgegeben.

Schon bevor die Tänzer mit dem Radezky-Marsch zur Bühne kamen, gab es große Aufregung im Saal. Viele der Gäste waren einst selbst eng mit der Seelower Show- und Volkstanzgruppe verbunden und freuten sich über das Wiedersehen. Angelockt wurden auch viele ehemalige Seelower. Wie die drei Schwestern Christine, Bärbel und Petra, die Töchter des ersten Kulturhausleiters Karl Langer. "Wir haben sogar ab 1957 hier im Kulturhaus gewohnt" verrieten sie und freuten sich über die umfangreiche Ausstellung zur Tanzgruppengeschichte. Petra Langer hatte damals im Ensemble mitgetanzt. Wie auch Lutz Jäger aus Golzow. Von 1985 bis 1995 hatte er der Tanzgruppe die Treue gehalten. "Wir waren acht Männer im Ensemble", erzählt er. Als Bauernballett haben sie viele Auftritte gehabt. Heute gibt es zum Glück wieder einen Jungen im Ensemble. Florian tanzt in der mittleren Gruppe und begeisterte beim Tanz aus dem Musical "Cats".

Dass regelmäßiges Tanzen fit erhält, das stellten die ehemaligen Mitglieder beim "Apfelpflücker-Tanz", beim "Erntereigen" und beim Auftritt "Max&Moritz" unter Beweis.

Spaß hatten aber auch die 70 Tänzer der acht Gruppen des heutigen Ensembles, die schwerpunktmäßig an ihre besten Tänze aus den vergangenen zehn Jahren erinnerten. Mit einer besonderen Tanznummer "How to save a life" erinnerten die jungen Damen an all jene, die nun nicht mehr zur Gala dabei sein konnten. Vor allem die Jüngsten zeigten zudem auch einige Tänze, die sie gerade erst einstudiert haben.

Als Ensemble, das Tänzer im Alter von vier bis 80 Jahren aus der gesamten Region vereint, sei die Volks- und Showtanzgruppe ein wichtiger Kulturträger in Seelow, betonte Kerstin Zahn, die sich mit der Gala zugleich aus der Funktion der künstlerischen Leiterin verabschiedet. Sandra Hirseland und Sabrina Tomczik nutzten die Gelegenheit der Staffelstabübergabe, um sich für das große Engagement in den vergangenen 17 Jahren bei Kerstin Zahn zu bedanken.

Ein besonderer Dank ging an diesem Abend an Falk Angrick alias DJ Flocki, der die 58 Musik- und Ansagewünsche des langen Programmes perfekt umsetzte. Zudem bedankte sich Kerstin Zahn ausdrücklich beim Seelower Bürgermeister Jörg Schröder, der seit vielen Jahren das Ensemble fördert. Die Stadt ermöglicht es den Tänzern auch künftig, Übungsräume im Kreiskulturhaus zu nutzen und stellt dort zudem auch Fundusräume zur Verfügung.