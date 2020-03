Christian Heinig

Bernau (MOZ) Es bewegt sich möglicherweise etwas in Sachen der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg. Wie die MOZ erfuhr, treffen Bernaus Bürgermeister André Stahl und Péter Vida, Vorsitzender der Stadtverordneten-Versammlung und zugleich Landtagsabgeordneter, in dieser Woche mit Landesgesundheitsministerin Ursula Nonnemacher zu Gesprächen zusammen. Das Treffen soll am Freitag in Potsdam stattfinden.

Aufruf zur Rettung

"Wir sind optimistisch", erklärte Vida mit Blick auf die Gespräche. "Dieses Thema hat eine überregionale Relevanz." Beide Politiker hatten erst in der Vorwoche in einer flammenden Mitteilung die Landesregierung dazu aufgefordert, alle Fördermöglichkeiten zur Rettung der vom Aus bedrohten Kindernachsorgeklinik auszuschöpfen. Die Mitteilung trug die unmissverständliche Überschrift: "Unterstützung des Landes dringend erwünscht."

Bei der Frage, mit welcher Art Förderung die Regierenden in Potsdam helfen sollen, verweisen Vida und Stahl auf den Zukunftsinvestitionsfonds. Dieser wurde von der rot-schwarz-grünen Koalition erst im vergangenen Dezember auf den Weg gebracht. Eine Milliarde Euro ist er schwer. Viel Geld, mit dem in den kommenden zehn Jahren zusätzliche Investitionen in der gesamten Mark finanziert werden sollen, angefangen beim Nahverkehr über den Neubau von Schulen bis hin zum Gesundheitswesen. "Alle wollen ihren Teil vom Zukunftsinvestitionsfonds – und wenn er nicht einem Leuchtturmprojekt wie der Kindernachsorgeklink zu Gute kommt, wem denn dann?", stellt Vida als Frage in den Raum.

Rückenwind dürften die Gespräche mit der Gesundheitsministerin durch die mehr als 3000 Unterschriften bekommen, die jüngst bei einer Online-Petition zur Rettung der Klinik zusammengekommen sind. Initiatorin Aline Allich, eine Mutter aus Sachsen, die 2018 mit ihrem herzkranken Sohn Jannik in der Klinik in der Bernauer Waldsiedlung betreut worden war, hatte die Unterschriften vor zwei Wochen dem Petitionsausschusses des Landtages übergeben. Auch sie hofft auf Hilfe von der Regierung.

Ob es tatsächlich dazu kommt, muss man aber abwarten. Vor gut drei Monaten, im Dezember, kurz nachdem das Aus der Kindernachsorgeklinik wegen ungelöster Finanzprobleme für den Standort in der Bernauer Waldsiedlung feststand, hatte das Brandenburger Gesundheitsministerium eine Förderung noch kategorisch ausgeschlossen. Der Grund: Es handele sich bei der Kindernachsorgeklinik "um eine Rehabilitationseinrichtung mit fest vereinbarten Pflegesätzen und eben nicht um ein Krankenhaus mit gesetzlich verankerter Landesfinanzierung", hieß es. Auch deshalb setzen Stahl und Vida jetzt alle Hoffnungen auf den Investitionsfonds als Förderoption.

Im Hintergrund läuft derweil – trotz der beantragten Insolvenz – weiter die Suche nach einem neuen Träger für die Nachsorgeklinik. Der Berliner Investor Peter Fritz, der die Einrichtung ohnehin 2021 nach Strausberg holen wollte, wo gerade ein Neubau-Projekt entsteht, ist weiter in Gesprächen mit Interessenten. Einer, über den bereits gemunkelt wurde, hat sich nun offiziell bekannt: die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal. "Es gibt eine Interessenbekundung", ließ ein Sprecher der Stiftung gegenüber der MOZ verlauten. Auch ein Vor-Ort-Termin in Strausberg habe bereits stattgefunden. Eine verbindliche Richtung gebe es aber noch nicht.

Spezielles Familienkonzept

Einen Einstieg dürfte die Lobetaler Stiftung sicher auch davon abhängig machen, wie sich das Land entscheidet – allein schon wegen der Kostenbeteiligung.

Unter ihrem alten Träger wurde die Kindernachsorgeklinik größtenteils über Spenden finanziert. Sie ist spezialisiert auf die Behandlung herzkranker und krebskranker Kinder und ihrer Familien. Damit ist sie eine von nur fünf Kliniken mit einem derartigen familienorientierten Ansatz in ganz Deutschland, dazu die einzige in den neuen Bundesländern. Seit ihrer Eröffnung sind am Standort Bernau 2500 Familien behandelt worden.