Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Verkehrskontrolle, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte!" Manch einem Autofahrer fährt zunächst ein Schreck in die Glieder, als er gestoppt wird. Beamte der Polizeiinspektion Barnim winken am späten Freitagabend an der Eberswalder Straße, Höhe Kreuzung Familiengarten, dutzende Autos heraus. Um, so der Schwerpunkt der Aktion, die Lenker auf etwaigen Alkohol- oder Drogeneinfluss zu kontrollieren.

Bevor es zum Pusten geht, soll ein junger Mann jedoch erst mal sein Warndreieck vorzeigen. Der Fahrer durchsucht seinen Kofferraum, er habe es noch nie gebraucht, erklärt er dem Beamten. Und sucht weiter ...

Seit Längerem schon führe die Barnimer Polizei – neben der "normalen", täglichen Arbeit – einmal im Monat eine groß angelegte Verkehrskontrolle durch. Zu unterschiedlichen Schwerpunkten, so Polizeihauptkommissar Sebastian Thon, Wachdienstführer. Dabei ginge es vor allem um Tempo, Vorfahrt und eben Alkohol/Drogen. Drei der Hauptunfallursachen.

"Ablenkungsdelikte" im Visier

2018 registrierten die Beamten 5261 Unfälle kreisweit (ohne Autobahn), etwa 400 weniger als im Vorjahr. Die Barnim-Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor. Im Beritt der Polizeidirektion Ost, wozu die Kreise Uckermark, Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Frankfurt (Oder) gehören, war im vorigen Jahr jedoch ein leichter Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen.

Relativ neu sei das Phänomen der "Ablenkungsdelikte", sagt Thon. Womit vor allem die Nutzung von Smartphones während des Fahrens gemeint ist. "Dabei geht es nicht allein um das Telefonieren, also etwa Handy am Ohr, sondern beispielsweise um das Schreiben von Nachrichten." Das Smartphone liege auf dem Oberschenkel, der Blick des Fahrers sei wechselweise auf die Straße und das Handy gerichtet. Extrem gefährlich. "Deshalb wird unsere Kontrolle im März genau diesen Schwerpunkt haben", kündigt Thon schon mal an.

Je nach Schwerpunkt werden die Einsatzzeiten und -orte für die Aktionen festgelegt. Alkohol/Drogen nehme man logischerweise nachts und am Wochenende ins Visier. Mit Promille hinters Steuer, das sei keineswegs eine Frage des Alters oder des Geschlechts, so die Erfahrung der Uniformierten. "Dieses Delikt stellen wir quer durch alle Altersklassen fest, bei Männern wie bei Frauen", sagt der Polizeihauptkommissar. Und nennt ein recht krasses Beispiel aus dem vorigen Jahr: Eine 45-jährige Seat-Fahrerin touchierte in Britz beim Überholen eines Linienbusses selbigen, infolgedessen kam sie von der Fahrbahn ab und landete am Baum. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Zudem war die Lenkerin nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Die 45-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. "Glücklicherweise kamen Dritte nicht zu Schaden."

Mit 1,86 Promille endet die Fahrt

Gleichwohl: Ob alkoholisiert oder unter Drogen, "die Fahrer gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch andere". Weshalb der Gesetzgeber solche Delikte streng ahnde. Allein eine Ordnungwidrigkeit, wie Fahren unter Betäubungsmittel oder unter Alkohol (0,5 bis 1,09 Promille) "koste" 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Für den "Ersttäter".

In der ersten Stunde ihres Einsatzes an diesem Freitag haben die Beamten indes nichts zu beanstanden. Die meisten Fahrer reagieren zudem verständnisvoll auf die Kontrolle. "Ist ja auch zu unserer Sicherheit", meint ein junger Mann, der das erste Mal "pusten" durfte: 0,00.

Nach Mitternacht setzen die Beamten nach Ahrensfelde um. Dort geht ihnen ein 36-jähriger Fahrer mit 1,86 Promille ins Netz. Das ist keine bloße Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat. Am Ende registrieren die Uniformierten vier Trunkenheitsfahrten. Zwei der Alkoholsünder standen zudem unter Drogeneinfluss.