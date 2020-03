MOZ

Güstebieser Loose Einen warmen und stürmischen Februar resümiert Franz Kohler aus Güstebieser Loose. "Der Winter ist zu Ende, und es gab keinen Tag mit Dauerfrost", so der "Wetterfrosch".

"Auch der Februar verabschiedet sich ohne winterliche Temperaturen und ohne Schnee." Gemessen wurden hier plus 5,8 Grad im Durchschnitt, das sind 5,2 Grad Celsius über dem langjährigen Monats-Durchschnitt von 0,6 Grad Celsius. "In der kältesten Frostnacht am 14. des Monats wurden minus 1,1 Grad und minus 2,8 Grad Celsius am Boden gemessen." In zwei Metern Höhe kam es nur zu fünf Frosttagen, und fünf Zentimeter über dem Boden wurde zehn Mal Nachtfrost mit bis zu minus 2,8 Grad Celsius gemessen. "Hier an der Wetterstation sind die echten Mandeln in voller Blüte, Orangen bekommen in den kühlen Nächten ihre satte Farbe."

Deutlich mehr Regen

Der Niederschlag von 69,6 Millimetern übertraf den Mittelwert deutlich: um 185 Prozent. Die Verdunstung war mit 15 Millimetern viel geringer als der Niederschlag, ergaben Kohlers Aufzeichnungen. Der Wind wehte überwiegend kräftig, an fünf Tagen wurden Spitzenböen von Windstärke 7 gemessen. "Und am 10. und 17. Februar kam es häufig zu Böen um 66 Stundenkilometer – das entspricht Windstärke 8. Die Sonne schien im Februar 63 Stunden und 40 Minuten. "Das sind 109 Prozent des Monatsdurchschnitts."