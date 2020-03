Maren Fuhrmann

Hennigsdorf Keine Angst vor dem Coronavirus, das ist Hennigsdorf", so begrüßt der fränkische Moderator Atze Bauer das Publikum am Samstagabend, woraufhin ein Zuschauer beginnt zu husten – das war der Beginn einer amüsanten, vierten Lachnacht im Hennigsdorfer Stadtklubhaus.

Er schnappt sich seine Gitarre. "Wer ist schuld? Immer ich!", singt er und springt daraufhin von der Bühne. Mit seiner enthusiastischen Art animiert er die Zuschauer zum Mitsingen, sie klatschen und der beliebte Moderator und Komiker ist "schuld" an lautem Gelächter.

Als Ersatz für Tamika Campbell springt Jochen Falck ein. "Ich habe mir schnell einen neuen Terminkalender gekauft, dann war der Tag heute noch frei." Besonders begeistern kann er mit einer "Mondlandung", als ein Stück seiner Klarinette auf der Glatze eines Mannes aus dem Publikum landet – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Zuschauer kommen nicht mehr aus dem Staunen heraus. Der Komiker verbindet auf der Bühne Artistik und Musik mit einer Menge Humor.

"Er ist extra von Osnabrück hierher gefahren", so holt Atze Bauer den nächsten Gast auf die Bühne. Sven Bensmann wird mit lautem Jubeln empfangen. Mit seinen 27 Jahren weist er direkt zu Beginn auf seine grauen Haare hin, welche Melanie aus dem Publikum bestätigt. Dennoch macht er einen Witz daraus und mit einer immer wieder auftretenden, persönlichen Anrede an sie fährt er fort. Er beweist stets, dass er über sich selbst lachen kann und steckt somit das Publikum an, in dem bereits die Tränen fließen – vor Lachen natürlich.

Dass Deutsch keine leichte Sprache ist, beweist Don Clarke – auf eine sympathische, humorvolle Art. Er berichtet von alltäglichen Situationen, welche die Zuschauer durch seinen Humor sofort zum Lachen bringen.

Beinahe nach jedem zweiten Satz klatscht das Publikum und ist sich zudem nicht zu schade, ebenfalls Witze in die Menge zu rufen.

Zum Schluss lobt Atze Bauer das Hennigsdorfer Publikum, denn die Zuschauer toben und die Stimmung im Klubhaus ist ausgelassen. Das Publikum und die Komiker verlassen am Ende der Lachnacht das Stadtklubhaus mit einem breiten Grinsen im Gesicht und lustigen Witzen zum Weitererzählen.