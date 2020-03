Christian Heinig

Bernau (MOZ) Berufstätige Hundebesitzer kennen das Problem: Man hat ein langes Meeting mit dem Chef vor sich, am gleichen Tag muss auch eine Präsentation fertig werden. Und der Wocheneinkauf ist ebenfalls noch zu erledigen. Wohin also mit dem Vierbeiner in dieser Zeit?

Darauf gibt es in Bernau jetzt eine passende Antwort. Sie heißt: "La Wuff". Hinter dem ulkigen französisch-deutschen Namen verbirgt sich die erste Hundetagesstätte der Hussitenstadt, zu finden in Schmetzdorf. Und der Bedarf an einer "Huta" scheint groß zu sein. Am Sonntag, beim Tag der offenen Tür, war der Andrang riesig – sehr zur Freude von Betreiberin Jessica Kirchner.

"Mir macht die Arbeit mit Hunden einen Riesenspaß", sagt die 34-Jährige, die einen Hundeführerschein besitzt, ausgebildete Kynotherapeutin ist und selbst vier Vierbeiner hat: zwei Dackelmischlinge (Wiesel und Hummel), einen Schäferhund (Dirk) und einen Wolfshund (Lynn).

Das Grundstück, das Kirchner an der Püttenstraße 5 für die Tagesstätte hergerichtet hat, bietet vor allem eines: viel Platz zum rumtollen. Es ist 1800 Quadratmeter groß und hat drei abgetrennte Bereiche. Zudem gibt im Außenbereich eine überdachte "Hunde-Chillout-Lounge", die Kirchner aus Europaletten gebaut hat und die vom Stil her auch in jedem hippen Berliner Club stehen könnte. Das zweite Highlight ist ein alter, umgebauter Bauwagen, der mit Sofa und Kuschelkissen ausgestattet ist für kalte Tage und zum Schlafen.

Den Interessenten scheint es zu gefallen. Eine Besucherin hat ihren Fiffi sogar schon angemeldet. "Jessica ist eine richtige Hundeflüsterin", schwärmt Beatrix Maneke. Die Bernauerin hat lange Ausschau gehalten nach einer derartigen Einrichtung, da ihr "Jussi", ein zweieinhalbjähriger Jack Russel, Probleme mit dem Alleinsein hat. "Während wir auf Arbeit waren, hat er immer die Wohnung zerlegt", berichtet Maneke. Nun will sie ihn ein- bis zweimal die Woche ins "La Wuff" bringen, die anderen Tage deckt sie familienintern ab.

Täglich ab 7.30 Uhr geöffnet

Geöffnet ist die neue "Huta" in Schmetzdorf täglich von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Der Tagespreis beträgt 20 Euro. "Bis 9 Uhr ist Bringezeit", sagt Jessica Kirchner, was stark an eine Kita erinnert. Doch das ist nicht die einzige Parallele, auch der restliche Tag ist im "La Wuff" ähnlich fest strukturiert. Vormittags ist freies Spiel für die Vierbeiner angesagt, dann folgt um 12 Uhr eine längere Mittagsruhe. "Das ist wichtig, die Hunde können ja nicht nur powern", betont Kirchner. Ab 14.30 Uhr gilt dann wieder Vollgas. Es gibt aber auch Lerntrainings, zum Beispiel Suchspiele.

Kirchner, die gebürtig aus Hessen stammt und seit acht Jahren in Bernau lebt, ist berufliche Quereinsteigerin. Erst hat sie in einer Kita gearbeitet, später mit Jugendlichen. Parallel tobten aber stets Hunde durch ihr Leben. So reifte irgendwann die Idee, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und das hat sie jetzt.