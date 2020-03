Wo sonst Schauspieler und Sänger stehen: Am Tag der offenen Tür an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt erläuterte Bühnenmeister Albrecht Funke (l.) Besuchern so manche technische Raffinesse. Im Hintergrund ist der große Saal zu sehen. © Foto: Stefan Csevi

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Die 40 Teilnehmerkarten für die erste Führung hinter die Kulissen der Uckermärkischen Bühnen Schwedt waren nach zehn Minuten vergeben. Sechs Führungen und eine Kindergruppe waren am Tag der offenen Tür unterwegs auf die große Bühne, zur Licht- und Tontechnik, in die Maske und in die Herrengarderobe. Besucher erhielten einen Einblick in das Theatergeschehen bis zum Sommer, erlebten Spielshows und Interviews mit Schauspielern.

Leichenteile und Masken

Neugierige konnten Ausschnitte aus aktuellen und kommenden Inszenierungen sehen. Mit dem überragenden Dominik Müller (Körpergröße 1,98 m) in der Rolle des Baron Münchhausen bekamen Besucher eine Ahnung vom Sommerstück, das Anfang Juni Premiere auf der Odertalbühne hat. Sie erlebten ihn singend im Duett mit Paulina Wojtowicz und beim Abschminken in der Maske durch Chefmaskenbildnerin Christina Opitz. "Gerade fertigen wir hier auch Leichenteile an für die neue Inszenierung ,Antigone’, und zwar aus Silikon", erzählte Christina Opitz.

Für die öffentliche Probe von "Antigone" waren die zu vergebenden 100 Sitzkarten ruckzuck weg. Auch für das kurz vor der Premiere stehende Stück "Meine Braut, sein Vater und ich" hat es viele Probeninteressenten gegeben. Intendant André Nicke war mit einem Team von 50 Kollegen für die Besucher im Einsatz. Er sagte: "Wenn man Theater macht, sollte man nicht den Schweiß und die Anstrengung zeigen, sonst fühlt sich das Publikum nicht gut unterhalten. Aber heute ist genau der Tag, an dem wir unsere Anstrengungen auf und hinter der Bühne verraten."

Dieses Angebot haben Schwedter und viele Besucher vonaußerhalb gerne angenommen. Vera Kose aus Berlin war sehr angetan von der Bühnenführung, in der Bühnenmeister Albrecht Funke nicht nur den zehn Tonnen schweren eisernen Vorhang auf Knopfdruck vorführte und diverse technische Raffinessen zeigte. "Ich interessiere mich auch für die Bühnen außerhalb von Berlin und habe schon viel vom Schwedter Theater gehört. Deshalb bin ich heute hier", begründete Vera Kose ihren Besuch.

Antje Körner aus Kerkow und Maria Körner aus Berlin erzählten: "Wir haben noch nie hinter die Kulissen geschaut. Als der eiserne Vorhang hochging, haben wir zum ersten Mal die Weite des großen Saales erlebt, den wir sonst nur als Zuschauer kennen. Hut ab, was die Theaterleute hier leisten. Wir würden zum nächsten Tag der offenen Tür wiederkommen."

Die jüngsten Theaterbesucher konnten sich von professionellen Maskenbildnern schminken lassen, durften im Kostümfundus der Profis stöbern und sich als Ritter oder Prinzessin verkleiden. Und sie konnten für das künftige Kinderstück "Robinson Crusoe" ein eigenes Bühnenbild entwerfen. Die neunjährigen Zwillingsschwestern Nele und Anna Kriegel aus Angermünde waren schon oft als Zuschauer an den Uckermärkischen Bühnen. Sie zählten den Bunten Weihnachtsteller und mehrere Weihnachtsmärchen auf. "Mit dem Hort waren wir auch schon mal hier. Aber das war nicht so intensiv, wie wir es heute erleben können", sagten die Schwestern nach dem Besuch der Kinderführung.

Das Linoleum von 1978

Indessen kündigte Theaterchef André Nicke an: "Im nächsten Jahr biete ich Führungen zur Sanierung unseres Hauses an. Dann zeigen wir hinter den Kulissen das Linoleum von 1978 und vielleicht auch den Zustand mancher Personaltoilette." Der Tag der offenen Tür mündete im Parkcafé Hugo in einem Kneipenquizz und Schauspielvorführungen auf offener Bühne.