Ulf Grieger

Zechin/Helperknapp In den vergangenen 20 Jahren ist die Freundschaft zwischen den Einwohnern der luxemburgischen Gemeinde Helperknapp und aus Zechin im Oderbruch gewachsen. Aus diesem Anlass gab es am Wochenende das 25. Treffen der Partner. Höhepunkt waren am Samstag zwei Baumpflanzungen dort, wo am 29. Februar 2000 alles begann: in Buschdorf.

Ferdinand Gloesener gehörte vor 20 Jahren gemeinsam mit Carmen Duhr-Cler, Pierette Muller und dem bereits verstorbenen Jacque Dahm zu den "Entdeckern" Buschdorfs. Lebendig schilderte Ferdinand Gloesener nach dem Pflanzen des Freundschaftsbaumes, einem Ginkgo Biloba, wie freundlich die kleine Expedition aus Luxemburg in Buschdorf und dann auch in Zechin und im Amt Golzow empfangen wurden. Sie waren auf der Suche nach anderen Buschdörfern.

Gemeinsame Hymne erdacht

Aus den ersten Begegnungen wurden Freundschaften. Sie nennen es ein "europäisches Band von der Attert bis zur Oder". Am Wochenende gab es das 25. Treffen der Menschen aus den rund 850 Kilometer entfernten Orten. "Freundschaften müssen wachsen wie Bäume", erklärte Gloesener. Zechins Bürgermeister Dieter Rauer wie auch Guntram Glatzer, Sportvereinsvorsitzender und Hauptamtsleiter von Golzow, verdeutlichten die tiefe Symbolik auch der Auswahl des Ginkgo als Baumart, die zum Baum des Jahrtausends auserkoren ist.

Glatzer erklärte, dass dies auch nicht der erste Ginkgo in der Gemeinde sei und es mit dem Päoniengarten von Friedrichsaue und einigen Sumpfzypressen auch mehrere ursprünglich aus China kommende Gewächse im Ort gedeihen. Am Freundschaftsbaum wurde zudem gesungen. Musikalisch begleitet von Gerald Glatzer mit dem Akkordeon erklang zur Melodie von "Zwei kleine Italiener" das gemeinsam verfasste Lied "Eine Freundschaft von der Attert bis zur Oder". Darin wird die ganze Geschichte der Treffen in 15 Strophen abhandelt. Die letzte Strophe hat dabei eine Oder- und eine Attert-Fassung.

Im Rahmen des Besuchsprogramms haben die 22 Gäste aus Luxemburg mit ihren Gastgebern unter anderem auch einen Rundgang durch Buschdorf absolviert, bei "Schluchties" alias DJ Olaf Lawrenz in Gorgast eine Party gefeiert und im Friedersdorfer Kunstspeicher zwei Ausstellungen besucht. Bei einem Video-Rückblick auf 20 Jahre Partnerschaften wurden Erinnerungen wach, an solche Höhepunkte wie den Helpermarkt oder die Backofenfeste. Auch das Grab von Thea Müller wurde besucht.

Erinnerung an "Weidenheldin"

In tiefer Verehrung für die vor einiger Zeit verstorbenen Korbmachermeisterin Thea Müller wurde direkt vor dem von ihr begründeten Korbmachermuseum auf dem alten Schulhof in Lehmannshöfel ein Apfelbaum gepflanzt. Auch dies mit tiefer Symbolik. Bürgermeister Dieter Rauer würdigte die bekannte und beliebte Buschdorferin mit dem Wort "Weidenheldin". Der in ihrem Gedenken gepflanzte Apfelbaum vermag Früchte in vier Sorten zu erbringen. Ortsvorsteherin Karins Finsel hat die Patenschaft über den Baum übernommen. Rauer betonte, dass die Gemeinde Zechin es als ihr Anliegen ansieht, das Vermächtnis an Thea Müller zu bewahren.