Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Rund 8,2 Millionen Euro will die Stadt Eisenhüttenstadt in diesem Jahr investieren, davon alleine rund 6,9 Millionen Euro in Baumaßnahmen. Dazu kommen drei Millionen Euro für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Nach den erheblichen Sparbemühungen der vergangenen Jahre und einer nach wie vor guten Einnahmesituation kann die Stadt Eisenhüttenstadt auch in diesem Jahr wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Ausgaben in Höhe von rund 59 Millionen Euro stehen Ausgaben in fast gleicher Höhe gegenüber. Die Einnahmesituation könnte sich sogar noch um 300 000 Euro verbessern, wenn, wie angekündigt, der Landkreis nicht so viel Kreisumlage haben will, wie die Kämmerei der Stadt zunächst prognostiziert hat.

Auf zwei Jahre verteilt

Bei den Investitionen macht der Neubau der zentralen Feuerwache den größten Brocken aus. Rund 4,6 Millionen Euro sollen in diesem Jahr verbaut werden. Im nächsten Jahr folgt die restliche Summe. Im Zusammenhang mit der Einbringung des Haushaltes hatte Bürgermeister Frank Balzer angekündigt, dass das Projekt neun Millionen Euro kosten wird, drei Millionen Euro mehr, als ursprünglich veranschlagt.

Ein Großteil der Summe ist über Fördermittel und Zuweisungen abgesichert. Das gilt auch für die Sanierung der Heinrich-Heine-Allee, die seit vergangenem Jahr realisiert wird. In diesem Jahr ist auch vorgesehen, die Verkehrs- und Freifläche in der Pawlowallee zu sanieren. Im nächsten Jahr soll der Grünzug in der Erich-Weinert-Allee folgen.

Die Stadt will auch die Sanierung von Straßen und Gehwegen fortsetzen, was angesichts der erheblichen Kosten angesichts eines großen Sanierungsrückstaus nur nach und nach passieren kann. In diesem Jahr ist ein Teil der Fritz-Heckert-Straße dran sowie die Brückenstraße in Fürstenberg. Bei letzterer, wo der Sinn der Maßnahme auf Anhieb nicht erkennbar ist, spielt die entscheidende Rolle, dass es dafür Fördermittel gibt.

Bei der Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken gibt die Stadt in diesem Jahr 500 000 Euro mehr aus als in den Vorjahren. Die mit Abstand teuerste Maßnahme ist da die Sanierung der Fenster in der Erich-Weinert-Grundschule mit fast einer Million Euro. Die sind zwar noch gar nicht so alt. Doch durch die Vorgaben des Denkmalschutzes haben sich am Holz irreparable Schäden ergeben, die nun mit erheblichem finanziellen Aufwand beseitigt werden müssen. Ebenfalls erneuert werden müssen die Treppengeländer. Im Vergleich zu den Fenstern ist da die Summe von 30 000 Euro überschaubar.

Eine größere Maßnahme ist auch die Sanierung der Magistralbrücke, die in dieser Woche beginnen soll. Im Haushalt sind für dieses Jahr 400 000 Euro reserviert.

Eine besondere finanzielle Last sind für die Stadt alte, unterirdische Heizkanäle in den Wohnkomplexen I bis IV, die wegen Einsturzgefahr nach und nach beseitigt werden müssen. In diesem Jahr sind dafür rund eine Million Euro reserviert. Auch in den kommenden Jahren müssen ähnlich hohe Summen aufgewendet werden.

Ebenfalls ein Projekt, das sich über mehrere Jahre hinstreckt, ist der Rückbau von Garagen in der Wilhelmstraße. Aus Sicht der Stadt ist das die einzige Möglichkeit, um die Vermüllung dort in den Griff zu bekommen. 80 000 Euro sind dafür 2020 eingeplant, eine Summer die auch in den kommenden zwei Jahren aufgewendet werden muss.