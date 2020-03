Manja Wilde

Erkner (MOZ) Zoll, Edeka, Kanalreinigung – Angy hat für viel Interesse. Und darum trägt die 14-Jährige jetzt etliche Stoffbeutel. Die hat sie beim Rundgang durch die Morus-Oberschule gesammelt. Flyer von Firmen stecken drin. "Das ist für Plan B", stellt die Schülerin klar. "Plan A ist Tierpflegerin." Weil sie aber nicht weiß, ob sie dafür einen Ausbildungsplatz findet, sieht sich Angy auf der Berufswahlmesse in Erkner um. Mit ihren Freundinnen ist sie dafür am Sonnabend in ihre Schule gekommen – Chantal interessiert sich für den Beruf Einzelhandelskauffrau; Gina für Zoll, Bundespolizei und Mechatroniker.

"Wir hatten schon gute Gespräche", sagt Astrid Pinz. Die blonde Frau mit dem freundlichen Gesicht ist beim Hauptzollamt Frankfurt für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. "Viele Jugendliche wissen gar nicht, welche Aufgaben der Zoll hat", weiß sie. Die drei Freundinnen erhalten auch bei ihr einen Beutel und Werbegeschenke.

Ein großes Andenken nimmt Morris Zastrau mit nach Hause. Er biegt und lötet ein Herz aus Kupferrohr. "Fürs erste Mal ist es gut geworden", lobt Steven Staffeldt, Azubi bei Heizung und Sanitär Woltersdorf. "War cool", sagt Morris. Was er werden möchte, weiß er noch nicht. "Hauptsache ich kann mich bewegen und muss nicht im Büro sitzen." Mit seinem Vater, Dennis Zastrau, ist er auf der Messe. "Interessant zu hören, wie das heute alles so abläuft", findet auch der.

Viele Firmen setzen Azubis ein, um Nachwuchs zu werben. Bei der BUG Verkehrsbau AG erklärt Phillip Müller wie Gleise entstehen. "Ein Bauzug bringt die Schienenstücke zur Baustelle, bis zu 120 Meter sind sie lang." Vorgebogen, etwa für Kurven, seien die Elemente nicht. "Sie sind elastisch, auch wenn sie aus Stahl sind", erklärt Phillip Müller. "Reisen und draußen sein", nennt der junge Mann Vorteile seines Jobs. "Ich bin eher der Grobmotoriker, hier arbeitet man mit großen Teilen", fügt er grinsend an.

Damit Eltern ihre Kinder begleiten können, haben Projektleiterin Anke Elster und ihr Team die Messe auf einen Sonnabend gelegt. Mit der Resonanz ist sie zufrieden. "Schüler unserer Schule können hier gleich Praktikumsverträge schließen", sagt sie. Am Stand des Edeka-Centers sei dies zum Beispiel geschehen. "Die Messe ist sehr gut vorbereitet", lobt Hans-Harald Grandt von der Bundespolizeiakademie. Er wirbt schon um Azubis für 2021. Für die 4000 Nachwuchskräfte, die 2020 bundesweit eingestellt werden, ist die Bewerbungsfrist abgelaufen. Aber auch Fürstenwalder Amtsgericht, Cemex Zement aus Rüdersdorf und Athletic Park präsentieren sich in der Schule. Davor haben die Erkner-Group und Kanalreinigung Mayer Fahrzeuge platziert. 38 Firmen und Behörden sind insgesamt vor Ort.

Leah-Joline und ihre Mitschüler des Fachs Hauswirtschaft bieten Kaffee und Snacks an. Womit die 16-Jährige mal Geld verdienen will? "Ich bin noch unentschlossen, es gibt so viel", gesteht sie.