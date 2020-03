Cindy Teichert

Beeskow Schon am Vormittag herrschte gute Stimmung in der Mittweider Schenke. Dort trafen sich am frühen Sonnabend etwa 30 Zamperlustige, um in den folgenden Stunden mit Pauke und Trompeten durch ihren Ort zu ziehen. Zum Start gab es aber erst einmal ein Tänzchen für die Gastleute, anschließend ein Gruppenfoto vor der Gaststätte für die Dorfchronik. Dann ging es munter los – vorneweg die "Lieberoser Musikanten". Diese spielten schon oft in Mittweide und kannten somit den Weg. "Wir sind zwar ein kleiner Ort und die Organisation ist nicht immer leicht, aber wir kommen finanziell immer wieder hin, so dass unsere Fastnacht sicher ist", erzählt Friederike Engler. Es wäre ja auch zu schade, wenn das nicht klappt, denn ihre Mutti Diana ist leidenschaftliche Hobbyschneiderin und ihre Kostüme können sich wirklich sehen lassen. Während sie sich selbst in diesem Jahr in ein Mäuschen verwandelte, steckte sie die junge Generation in Elfen-Kostüme. Nach dem Zampern wurde in der Gaststätte bei Diskomusik munter weiter gefeiert. Natürlich gab es auch eine lustige Einlage, einstudiert von der Jugend des Dorfes, die während eines peppigen Märchenraps Rapunzel, Rotkäppchen, den Froschkönig und die Bremer Stadtmusikanten performten.

Und während Mittweide es sich am Abend im Märchenwald schön machte, begaben sich die Klein Muckrower mit ihrem Programm, das den Titel "Tümmis Zeitreise" trug, auf einen bunten Ausflug durch die letzten sieben Jahrzehnte. Im Jahr 1950 begann die musikalische Reise im Bobbycar und sie endete nach mehreren Stationen im Hier und Jetzt in einem kleinen Dorf in Ostbrandenburg, wo das ganze Zelt lauthals mitsang: "Wir sind Klein Muckrower".

Immer Zeit für ein Ständchen

Zuvor am Tage war natürlich gezampert worden. Begleitet wurden die Feierlustigen von "Die Zwei Lustigen Drei", die an jedem Haus den richtigen Titel parat hatten. Eigentlich waren es sogar drei oder vier Ständchen pro Gehöft, denn die Klein Muckrower haben es beim Zampern nicht so eilig. So macht man es sich in so manch einem Partyraum, der Garage oder in der noch so kleinen Küche gemütlich. Dabei werden die kostümierten Gäste dann richtig verwöhnt. Ob frisch gebackene Pfannkuchen, Hackepeterbrötchen, Bouletten, warme Suppen oder Bockwurst im Brötchen – ganze Heeresmannschaften würde man an diesem Tag in dem Dorf satt bekommen. Jedoch tümmelten sich andere illustre Gestalten an den Buffets, Schneewittchen und die sieben Zwerge, denen es nicht gelang die böse Stiefmutter abzuhängen und zwei Urlauber – braun gebrannt, wohlgenährt und in bunten Hawaiihemden, die im Klein Muckrower Allinclusive-Paradies gelandet waren. Mit satten Bäuchen ließ man das Zampern im Festzelt im Park ausklingen, wo anschließend die ABM-Band zum Tanz aufspielte.