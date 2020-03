Am Sonntag ist das Fachkräftezuwanderungsgesetz in Kraft getreten. Deutsche Unternehmen erhoffen sich neue Mitarbeiter. (Symbolbild) © Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Dieter Keller

Berlin Deutschland ist ein Einwanderungsland. Allerdings nur für Fachkräfte, denn sie werden von deutschen Unternehmen händeringend gesucht, ob Köche, Altenpfleger oder Informatiker. Das hat die Politik nach jahrelangen Diskussionen mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) anerkannt, das am Sonntag in Kraft getreten ist.

Nicht nur für Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist es ein "Meilenstein". Ein großer Andrang ist allerdings nicht zu erwarten. Die Bundesregierung rechnet in den nächsten Jahren mit 25 000 Fachkräften pro Jahr. Das hält auch Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA), für realistisch. Nicht nur die deutsche Sprache ist eine große Hürde, sondern auch die Anerkennung von Berufsabschlüssen.

Wer durfte bisher kommen? Innerhalb der Europäischen Union herrscht Freizügigkeit: Die EU-Bürger dürfen sich in jedem Mitgliedsland ohne Beschränkungen einen Arbeitsplatz suchen. Anders war dies bisher bei anderen Staaten. Seit 2012 können Akademiker die "Blaue Karte" bekommen, wenn sie einen akademischen Abschluss hatten und mindestens 53 600 € brutto im Jahr verdienten. Für Ärzte und Mangelberufe lag die Schwelle niedriger. 2018 nutzten rund 38 700 Fachkräfte diese Möglichkeit – ziemlich wenig angesichts von über 500 000 offenen Stellen, die bei der BA gemeldet sind.

Wer darf ab sofort kommen? Alle mit einer qualifizierten Berufsausbildung, egal ob an einer Hochschule oder im Beruf erworben. Die Einkommensgrenze ist ebenso weggefallen wie die Beschränkung auf Mangelberufe und die Vorrangprüfung. Die Behörden untersuchen also nicht mehr, ob eine Stelle auch mit einem Deutschen oder einem EU-Bürger besetzt werden kann.

Was sind die Voraussetzungen? Nach Deutschland darf nur kommen, wer ausreichende Deutschkenntnisse nachweist. Das gilt auch für Ehepartner, die sie mitbringen, allerdings nicht so streng. Zudem muss die Berufsqualifikation nachgewiesen werden. Das ist bei einem Hochschulabschluss leichter als bei einem Berufsabschluss, weil kaum ein Land ein System der Berufsausbildung mit Lehrberufen und anerkannten Abschlüssen hat. Erforderlich ist die Anerkennung durch deutsche Behörden in den Bundesländern. Das kann ebenso dauern wie die Erteilung eines Visums. Wer eine Basisqualifikation und einen Arbeitsvertrag hat, kann in Deutschland nachgeschult werden.

Wer hilft? Auf der Internetseite make-it-in-germany.com gibt es ausführliche Informationen der Bundesregierung in zwölf Sprachen, auch für Arbeitgeber. Die BA baut eine zentrale Beratungsstelle in Bonn auf, die als "Lotse im bunten Dickicht der Arbeitswelt" dienen soll, wie Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) formulierte.

Wie kann sich ein Ausländer eine Stelle suchen? Häufig dürften Arbeitgeber oder die BA schon in den Heimatländern werben. Mit einigen Staaten gibt es Kooperationsvereinbarungen, etwa für Pflegeberufe. Wer die berufliche Qualifikation und ausreichende Sprachkenntnisse hat, darf auf eigene Faust für bis zu sechs Monate nach Deutschland kommen, wenn er den Lebensunterhalt selbst finanzieren kann.

Wie viele ausländische Fachkräfte werden gebraucht? Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung geht von 260 000 pro Jahr bis 2060 aus, wenn der demografiebedingte Rückgang der Arbeitskräfte auf ein für die Wirtschaft verträgliches Maß begrenzt werden soll. Noch kommt die Mehrzahl aus anderen EU-Staaten, diese Zahl geht aber wegen deren Bevölkerungsentwicklung zurück. Über die Hälfte der Kräfte müssen in Staaten außerhalb der EU angeworben werden.