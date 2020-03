Carola Voigt

Plauen (MOZ) Aufgrund der bisher gezeigten Leistungen des Vogtland-Teams und dem Umstand, dass Jon Luke Mau mit der Nationalmannschaft bei einem Olympia-Qualifikationsturnier weilte, wurden Umstellungen im TSV-Team erforderlich. Neben den bewährten Stammkräften Ken Fischer, Robert Oswald und Martin Adler kamen Dennis Hansch, Sandra Krause, Nadia Atti und Ilja Taach zum Einsatz. "Besonders erfreulich war, dass wir mit Ilja Taach einen weiteren Schwedter Nachwuchssportler zum Bundesligadebüt verhalfen", erzählte Teamchef Jan Schulze. Vorgabe an das Team war, eine Leistung von 600 Relativpunkten plus x zu erbringen, um weiter an dem Plan festzuhalten, dass Aufstiegsfinale am 18. April zur 1. Bundesliga nach Schwedt zu holen.

In der ersten Gruppe gingen Atti, Hansch und Adler an die Hantel. Atti zeigte gute Versuche und konnte sich mit 65 kg im dritten Versuch in das Wettkampfprotokoll eintragen. Hansch hatte ungewohnter Weise mit leichten technischen Fehlern zu kämpfen. Konnte er den zweiten Versuch bei 103 kg noch retten, so gelang ihm dies bei 107 kg nicht. "Bestleistung wird in Schwedt gemacht", kommentierte Jan Schulze mit einem Augenzwinkern diesen Fehlversuch.

Adler, der aus taktischen Gründen in der ersten Gruppe von Teamchef Schulze eingesetzt wurde, belohnte sich endlich für das gute Training in den letzten Wochen. Sehr gute 130 kg standen für ihn zu Buche.

In der zweiten Gruppe startete Krause mit soliden 52 kg, dann scheiterte sie zweimal an 55 kg, was wohl nicht an der fehlenden Kraft sondern eher daran lag, dass sie ihre Nervosität nicht in den Griff bekam. Oswald zeigte mit 140 kg im dritten Versuch eine gewohnt starke Leistung. Fischer machte diesen Wettkampf zu seiner Show. 130 kg zum Ersten – 135 kg zum Zweiten und 140 kg zum Dritten bedeuteten schon mal Bundesligabestleistung.

Nach dem Reißen war der Wettkampf praktisch entschieden, es stellte sich nur noch die Frage, wie hoch gewinnt der TSV.

Im Stoßen begann Atti bei 73 kg, schaffte noch die 78 kg und beendete dann den Wettkampf. Hansch, der nach dem Reißen noch mit sich haderte, nutzte diese Aggressivität im Stoßen. Er begann bei 120 kg, steigerte sich über 128 kg auf 135 kg und kam auch im Stoßen so an seine Bestleistung heran.

Adler schafft 100-Punkte-Marke

Adler konnte wie im Reißen auch zu alter Stärke zurückfinden. 154 kg und 100 Relativpunkte – Saisonbestleistung war der Lohn der ersten Gruppe.

In der zweiten Gruppe kam im Stoßen Taach für Krause zu seinem Bundesligadebüt. Nach 120 kg ließ er 125 kg folgen. Nur im dritten Versuch scheiterte er an seiner neuen Bestleistung von 130 kg. Oswald brachte drei gültige Versuche in die Wertung und schaffte mit 180 kg die Tageshöchstlast. Für Ken ging der Höhenflug weiter. Mit 160, 167 und 172 kg wurde er Tagesbester und team-intern schaffte er erstmalig mehr Punkte als Robert Oswald.

"Wir haben das gewünschte Aufstiegsfinale mit dieser guten Leistung in Plauen zu 99 Prozent nach Schwedt geholt. Endgültig wird sich dies beim letzten Heimwettkampf, einem Nachhol-Duell, gegen den AC Meißen am 14. März entscheiden. Im Moment kann ich nur stolz sein auf dieses Team und hoffe, es belohnt sich mit dem Finale und dem Aufstieg in die 1. Bundesliga", so Schulze.