Ingo Muhme

Bernau (MOZ) Der FSV Bernau kann also doch noch gewinnen. In einer umkämpften und gerade von den Hausherren leidenschaftlich geführten Partie am Freitagabend auf dem Kunstrasenplatz in Bernau-Rehberge konnte sich das Team von Trainer Matthias Schönknecht zweimal freudestrahlend in den Armen liegen. Zum einen beim Tor des Tages, welches Damir Coric schon früh per Kopf nach einem Eckball erzielte, und vor allem nach Spielschluss, als man der Hoffnung auf den Klassenerhalt neue Nahrung gegeben hatte.

"Erst einmal bin ich überglücklich, dass wir das heute hier geschafft haben. Nach der sehr guten Leistung der Vorwoche in Neuruppin haben wir uns das auch verdient", befand Schönknecht nach dem Abpfiff.

Nach dem Führungstreffer der Hausherren übernahmen die Altlüdersdorfer immer mehr die Regie. Der FSV machte aber auch den Fehler, sich zurückzuziehen und in der Offensive mit langen Bällen zu operieren, die oft im Abseits landeten.

Zum Wiederanpfiff gestaltete sich die Partie weiter intensiv, aber auch sehr zerfahren. Hinzu gesellten sich besonders beim Gastgeber sehr aggressive geführte Zweikämpfe. Der SVA hatte mehr vom Spiel und drängte mit Abschlüssen aus der zweiten Reihe auf den Ausgleich. Doch die Bernauer Abwehr hielt und hatte mit Keeper Danny Kempter einen starken Rückhalt.

Ein Zweikampf kurz hinter Mittelline, bei dem sich beide Gegenspieler umrissen, führte zu einer Rudelbildung. Das Schiedsrichterteam hatte Mühe, die Gemüter zu beruhigen. Die Gästespieler Patryk Lukaszewicz und Pawel Bielecki wurden mit glatt Rot vom Patz gestellt. "Ich finde, dass man beide Roten Karten nicht geben muss, zumal leider, wie so oft in der Vergangenheit, mit zweierlei Maß gemessen wurde", kritisierte Trainer Steffen Borkowski. "Die Partie war recht zerfahren, mit einem Gegner, der sehr laufstark war. So haben wir in keiner Phase Ruhe ins Spiel bekommen."