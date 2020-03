Wolfgang Gumprich

Gransee Mit "Ahs" und "Ohs" begleiteten die Besucher die Fotoschau von Carsten Dräger am Sonnabend im Büchercafé. Der Schulzendorfer Historiker zeigte wortreich 90 Fotos von Werner Oschinski, der vor 50 Jahren als "rasender Reporter" das Leben in der Ackerbürgerstadt in all seinen Facetten zumeist in Schwarz-Weiß festhielt.

Dräger hatte das Archiv des Fotografen erworben, rund eintausend Negative gescannt. Er begann seinen Vortrag mit einer Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert, die die bis heute geltende Struktur der Stadt zeigt. Die Hauptstraße hieß damals Lange Straße, dann Breite Straße. Zur Kaiserzeit wurde sie in Kaiser-Wilhelm-Straße umbenannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt sie ihren bis heute gültigen Namen Rudolf-Breitscheid-Straße.

Gransee expandierte

Der Alte Markt befand sich an der Marienkirche, der Neue Markt lag wenige Meter weiter, hieß eine Zeit lang Luisenplatz, heute Schinkelplatz. Im "Ersten Wirtschaftswunder", in der Zeit nach der Reichsgründung, expandierte Gransee ab 1878 außerhalb der bis zu sechs Meter hohen Stadtmauer.

Auf preußischen Befehl entstanden schon im 18. Jahrhundert auf der äußeren Seite der Stadtmauer die ersten Wallgärten mit vielen Obstbäumen. Dräger erinnerte daran, dass im Berliner Hotel Adlon Apfelsaft aus Gransee kredenzt wurde. Die ersten Villen und Betriebe entstanden an der Templiner Straße. 40 Jahre später erweiterte sich die Stadt in Richtung Ruppiner Straße. An der Oranienburger Straße standen einst Scheunen, so Dräger, in denen die Ackerbürger die Früchte ihrer Arbeit lagern konnten.

Viele Fotos zeigten Gebäude, die heute abgerissen sind, wie das Allende-Gymnasium oder der Baubetrieb an der Oranienburger Straße, der erst in Flammen aufging und später dann abgerissen wurde. Die Kaufhalle – "da hat meine Mutter gearbeitet", rief eine Zuschauerin aus – heißt heute Netto. Der Markt soll jetzt erweitert werden. Ein Besucher erinnerte daran, dass zur Maifeier an der A.S. Makarenko-Sonderschule ein Spruchband hing: "A.S. Makarenko-Sonderschule / Erich Honecker – einer von uns".

Im zweiten Teil des Abends zeigte der Historiker Fotos von der 725-Jahr-Feier im Jahr 1978. Den Pausenfüller hatte Marina Hillebrand mit einem Imbiss "à la DDR" vorbereitet, Soljanka, Schmalzstullen, Salzstangen und Erdnussflips wurden mit Freude angenommen. Wegen der großen Nachfrage werde es eine zweite Fotoschau im April geben, kündigte Dräger zum Schluss der Veranstaltung an.