Eberhard Fehland

Frankfurt (MOZ) Mit einem Tofrestival demütigte der Gastgeber die Havelstädter förmlich, korrigierte ganz nebenbei eindrucksvoll das 0:5 aus dem Hinspiel und kletterte zudem auf Tabellenplatz 5.

"Schon damals im August waren wir das spielerisch bessere Team, machten jedoch wie auch später aus unseren Tormöglichkeiten viel zu wenig", erinnerte sich Jan Mutschler. Mit dem höchsten Liga-Tagesergebnis zeigte sich der Trainer diesmal hochzufrieden. "Eine Gala mit sechs verschiedenen Torschützen." Erstmals waren auch Maik und Steven Frühauf im Zwillingsbruder-Doppelpack erfolgreich.

Gastgeber dominiert

Die Gastgeber dominierten weitgehend die Partie auf dem etwas harten und deshalb noch anspruchsvolleren Kunstrasen. Spieltechnisch schlugen sie ohnehin die bessere Klinge, kombinierten teilweise stark, vor allem bei ihren letzten Toren. Da aber kamen ihnen die kräftemäßig abbauenden Baumblütenstädter mit schlechter Defensiv-Ordnung entgegen. "Binnen vier Minuten hatte Frankfurt leichtes Spiel, traf dreimal", ärgerte sich Coach Ingo Hecht über den Schluss.

Am Anfang freilich blieb noch vieles bei hohem Tempo im Ansatz stecken, erreichten die Zuspiele nicht immer den Adressaten. Zwingendes kam in der ersten halben Stunde kaum zustande. Schüsse wurden entweder von der kompakten und aufmerksamen Deckung abgeblockt oder eine leichte Beute des Torhüters Jeremy Paulick. Erst Stürmer Steven Frühauf, von seinem Nebenmann Artur Aniol mit Querpass bedient, brach den Bann. Marcel Georgi legte noch vor der Pause nach Flanke von Tobias Fiebig auf 2:0 nach. Da bahnte sich ein klarer Sieg für die Platzherren und eine böse Schlappe für die jetzt dezimierten Werderaner an.

Gabriel Franceschini Machado, schon mit Gelb nach Foul an Sebastian Lawrenz und Marcel Georgi belastet, leistete sich beim Freistoß des 1. FCF eine unsportliche Behinderung und flog mit gelb-rotem Karton vom Feld. "Regelkonform ja, aber zu hart, unverhältnismäßig", waren sich beide Trainer über einen Knackpunkt des Spiels einig.

Dauerbrenner Aniol trifft

Bald nach dem Wechsel erhöhte Aniol auf 3:0 – und das mit der Pike. "Egal, Hauptsache drin", griente der 38-jährige Dauerbrenner. Den Liga-Torschützenbesten Patrick Richter hatten die Jung-Verteidiger Lukas Guttke und Hendrik Haack meist im Griff. Einmal aber entwischte er nach gutem Pass vom kleinen, aber wendigen Hannes Raymund und schloss aus halbrechter Position zum 1:3 ab – sein 23. Saisontreffer. Danach bäumte sich Werder noch einmal im Mühen um das Anschluss-Tor auf, hatte seine stärkste Viertelstunden-Phase, doch FCF-Schlussmann Marvin Benno Lähne rettete gegen Ramazan Günel und Richter.

Die Oderstädter strafften sich, brachten wieder Ruhe und Ordnung in die Reihen. Und am Schluss brachen die Dämme. Maik Frühauf, der eingewechselte Marco Rossak und Kapitän Paul Karaszewski mit sicher verwandeltem Foulelfmeter übertrafen mit dem 6:1 noch das 5:1 vom November gegen Miersdorf/Zeuthen. Da spürte man Spaß, Spielfreude. Und auf der anderen Seite hatte der bärtige Kahlkopf Ingo Hecht für seinen WFC nach der höchsten Saison-Niederlage nur noch einen knappen Kommentar übrig: "Blamabel, katastrophal."