© Foto: Leichtathletik in Beeskow

Ab sofort sind Anmeldungen möglich. © Foto: Leichtathletik in Beeskow

Roland Hanke

Beeskow (MOZ, Beatrix Pohle) Jetzt geht es also los: Das Anmeldeportal für den großen und über die Region hinnus beliebten Wettbewerb zum Beeskower Altstadtfest ist geöffnet. Die nun schon neunte Auflage des Laufes steigt am 7. Juni als Höhepunkt des Fest-Sonntags in der LOS-Kreisstadt.

Das Organisations-Team des Vereins Leichtathletik in Beeskow ist mit dem Stand der Vorbereitungen zufrieden. Viele Sponsoren sind wieder als Unterstützer dabei, neue gesellen sich dazu. "So können die Rahmenbedingungen für den traditionellen Lauf auch in diesem Jahr beibehalten werden", freut sich Mitorganisatorin Beatrix Pohle.

Die Anmeldung erfolgt wie in den vergangenen Jahren über das Portal des Zeitnehmers Sport-Services Falkensee. "Neben den Einzelanmeldungen gibt es für Gruppen, Mannschaften und Vereine auch ein Sammelanmeldeformular", erklärt Beatrix Pohle. Interessenten sollte nicht zu lange warten, denn in den zurückliegenden Jahren war das Startplatzkontingent immer schon weit vor dem offiziellen Anmeldeschluss ausgeschöpft.

T-Shirts mit neuem Design

"Und nicht vergessen: Eine rechtzeitige Anmeldung sichert nicht nur einen Startplatz, sondern auf Wunsch auch das beliebte Teilnehmer-T-Shirt für einen kleinen zusätzlichen Unkostenbeitrag von zwei Euro. In diesem Jahr wird es wieder ein neues Design geben."

Wer darüber hinaus zum Gelingen des Laufes beitragen möchte, möge sich gerne bei den Organisatoren melden. "Wir suchen wieder zahlreiche Helfer, die mit uns für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Alle weiteren Informationen sind auf unserer Homepage zu finden", wirbt Beatrix Pohle.