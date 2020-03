Edgar Nemschok

Altlandsberg (MOZ) Die Altlandsberger Erlengrund-Halle steht seit über 20 Jahren. Und in ihrer Geschichte gab es schon viele spannende oder gar dramatische Handballspiele. Jetzt kommt ein Weiteres hinzu. Die Männer des MTV Altlandsberg haben den HV Grün-Weiß Werder nicht nur bezwungen, sie haben ihren Gast regelrecht niedergerungen. Das sah auch Trainer Rainer Untermann nach den 60 Minuten so: "Wir hatten knapp drei Wochen Pause und in dieser Zeit gab es bei uns ein sehr intensives Training. Für mich erfreulich, alle haben mitgezogen. Obwohl wir mitten in der Saison sind und wir mit dem Erringen von Platz drei eigentlich nur noch ein Minimalziel vor Augen haben, waren alle voll bei der Sache."

Zunächst begann die Partie wie auch die Vorherigen: mit großartigen Paraden von Philipp Pohl. Doch auch der gut aufgelegte Pohl konnte nicht verhindern, dass der Gast bis auf 6:3 in Führung gehen konnte. Und schon zu diesem frühen Zeitpunkt stand fest, es wird ein knappes Ergebnis und für den MTV, ein zähes Ringen um die zwei Punkte geben.

Rote Karte nach drei Minuten

Noch in der Anfangsphase mussten die Gäste einen Rückschlag hinnehmen. Stefan Darius bekam nach einem üblen Foul an Altlandsbergs Kapitän Dominic Witkowski die Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen.

Werder blieb dennoch weiter in Front, vor allem, weil Altlandsberg sich den Luxus leistete, auch beste Chancen nicht zu verwerten und Werders Torhüter Christoffer Kubrak einen guten Tag erwischt hatte. Ihm gelang sogar der 8:5-Führungstreffer. Der MTV hatte bei einer eigenen Zwei-MInuten-Strafe seinen Torhüter zu Gunsten eines sechsten Feldspielers aus dem Kasten genommen. Zur Pause wurde es doch wieder knapper und mit einer 11:10-Führung für Werder ging es in die Kabine.

"Wenn wir nicht Philipp Pohl im Tor hätten, wäre das Spiel vielleicht sogar schon entschieden", grummelte Trainer Rainer Untermann. Er stellte zu Beginn des zweiten Abschnitts ein wenig um und brachte Dennis Bellmann. Untermann wollte dabei seinen Angriff über Halbrechts effektiver gestalten. Doch es blieb weiter sehr mühsam für den MTV. Kubrak warf sein zweites Tor im Spiel und brachte seine Mannschaft mit 13:11 in Führung. Es dauerte bis zur 41. Minute, bis der MTV in Führung ging. Ridha Trabelsi warf das 15:14. Verbissen wurde um jeden Ball gekämpft. Für Werders Moritz Bruck war nach einer Notbremse gegen Toni Schäl nach 40:48 min Schluss. Auch er bekam Rot.

Die Schlussphase wurde dann richtig dramatisch. Fehlpässe und verpasste Chancen und immer wieder großartige Torhüterleistungen verhinderten, dass sich ein Team absetzen konnte.

Dramatik pur

Zwei Tore von Florian Riegler, der mit all seiner Wucht durch die Werderaner Abwehrreihen ging, sorgten für die Entscheidung. Und selbst die Schluss-Sekunden blieben dramaitisch, denn der Gast hatte den letzten Angriff. Es blieb beim 24:23 für den MTV Altlandsberg und unter dem Jubel der Fans wurde der Sieg wie eine Meisterschaft gefeiert. Glücklich war auch Florian Riegler, der in der Woche seinen Vertrag mit dem MTV verlängert hatte. Er war heftig vom Oranienburger HC umworben worden. "Ich fühle mich sehr wohl beim MTV und habe noch nie so viel Spaß am Handball gehabt, wie hier."

Und was sagt der Trainer Rainer Untermann der zumindest nun bis zum Saisonende die Mannschaft betreuen wird? "Ach, wenn man mich lässt, mache ich das auch gern weiter", betont der 66-Jährige. "Werder war heute ein sehr unbequemer Gegner mit sehr variabler Deckungsarbeit und einem guten Torwart. Am Ende haben wir unsren Gegner vor allem durch unsere hohe Laufbereitschaft bezwungen. Ach wenn es kurz vor Schluss eine reine Nervensache war, ich denke, alle haben ein gutes und sehr intensives Handballspiel gesehen. Wir halten am Saisonziel, dritter Tabellenplatz in der Oberliga, weiter fest."