Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) So launisch wie das April-Wetter Anfang März mit Sonne, starken Regenschauern und kräftigen Windböen zeigte sich am Sonntagnachmittag auch das Regionalliga-Punktspiel der Domstädter gegen die Gäste vom westlichen Rand der sächsischen Oberlausitz. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Gastgeber, am Ende mit einem Dreier aus der Bonava-Arena zu gehen und Platz 5 zu behaupten.

Die Gäste legten von Beginn an mit kämpferischen Mitteln alles in die Waagschale, störten die Unioner früh und ließen sie nicht ins Spiel kommen. Es entwickelte sich eine sehr zähe Partie. So dauerte es dann auch gut eine halbe Stunde, ehe es eine gute Tormöglichkeit gab. Doch der Schuss von Darryl Geurts wurde von BFV-Keeper Mika Schneider mit einer Faust glänzend pariert. Kurz danach war auch Fürstenwaldes Schlussmann David Richter bei einem Schuss von Paul Henschke mit einer Parade zur Stelle (35.), ehe drei Minuten danach wieder Schneider bei einen Schuss von Gian Luca Schulz der Sieger blieb.

Kaum Torgefahr über außen

"Wir wussten, dass es eine Abwehrschlacht ähnlich wie gegen Chemie Leipzig wird", sagte Matthias Maucksch. "Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass wir klarer Fußball spielen und über die Außen Torgefahr erzeugen." Viele Akteure seien unter ihrer Form geblieben. Zudem wunderte es den Trainer der Fürstenwalder, dass trotz der Umstellungen auch in der zweiten Halbzeit erneut kein Spielfluss zustande gekommen war.

Denn auch im zweiten Abschnitt war von Maucksch, der nach mehreren Unmutsbekundungen gegen Schiedsrichterentscheidungen die Gelbe Karte sah (71.), und dem Publikum viel Geduld gefragt. Die sollte dann aber doch noch belohnt werden, als Geurts die Führung erzielte. Nach Pass von Kemal Atici traf er aus etwa 13 Metern aus halblinker Position ins rechte untere Eck – sein elftes Saisontor. Und dann legte der 25-Jährige mit einer Flanke von links auch den zehnten Treffer seines Teamkollegen Kimmo Hovi auf, der aus Nahdistanz zum 2:0-Endstand vollstreckte. Zuvor hatte Joshua Putze einen Freistoß im Mittelfeld schnell ausgeführt.

"Die Mannschaft hat sich folgerichtig belohnt für eine engagierte Leistung – zumindest vom Körperlichen und Läuferischen her. Fußballerisch sieht das natürlich anders aus. Da gibt es schon einiges zu bemängeln", erklärte Matthias Maucksch.

Sein Bischofswerdaer Gegenüber Erik Schmidt sprach von einer verdienten Niederlage für seine Mannschaft. Und: "Wir haben in der ersten Halbzeit gut verteidigt und waren mit dem 0:0 gegen optisch überlegene Fürstenwalder zufrieden." Nach dem Rückstand sei es noch schwerer geworden. "Aber die Jungs haben alles gegeben und sicherlich nicht wie ein Tabellenletzter gespielt", erklärte Schmidt, der sauer über die "berechtigte Rote Karte" gegen seinen Kapitän Alexander Mattern wegen dessen Undiszipliniertheit war. Er hatte Union-Spielführer Ingo Wunderlich rüde umgesäbelt (89.).

Wenig später gab es von den Tribünen viel Beifall für den FSV Union, der nun zum achten Mal in Folge unbezwungen blieb. Am Sonntag geht es zum Tabellenachten FC Viktoria Berlin.