© Foto: David Kirouac/CSM via ZUMA Wire/dpa

DPA

Calgary (dpa) Die Calgary Flames um den deutschen Eishockey-Profi Tobias Rieder haben ihr Duell mit den Florida Panthers 3:0 gewonnen und ihren Platz für die NHL-Playoffs verteidigt.

Calgarys Torwart Cam Talbot überragte dabei und hielt alle 38 abgegebenen Schüsse auf sein Tor. Für die Panthers war es die siebte Heimniederlage in Serie in der nordamerikanischen Eishockey Liga. Calgary steht in der Pacific-Division der Western Conference auf Rang drei und hat einen Punkt Vorsprung auf die Vancouver Canucks.

Die drei besten Teams jeder der vier Divisionen haben ihren Platz in den Playoffs sicher. Rieder kam auf gut 14 Minuten Spielzeit.