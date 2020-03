Wolfgang Gumprich

Zehdenick Die Planung eines Regionalmarktes auf dem Zehdenicker Marktplatz war eines der Themen des jüngsten Grünen Frühstücks am Sonnabend im "Hallo Nachbar" in der Marktstraße in Zehdenick. Einmal im Monat könnten regionale Anbieter ihre Waren – Obst, Gemüse, Wurst, Fleisch, Blumen – verkaufen. "Wir möchten etwas Originelles schaffen", sagte dazu Gudrun Lomas, die die Idee eines Regionalmarktes bereits beim Treffen im November angeregt hatte. Mittlerweile habe sie mit Anbietern in der Umgebung gesprochen, die sich alle sehr interessiert zeigten. Ergänzt werden könnte der Markt durch eine Pflanzen- und Staudentauschbörse, für Kinder könnte ein Flohmarkt gestaltet werden.

Werkstatt für Frauen

Weiter im Gespräch ist eine "Frauenwerkstatt", in der Naturspaziergänge, Wildkräuterführungen oder Expertenvorträge veranstaltet werden sollen. Irmtraud Kühl regte eine insektizidfreie Stadt an. Reiner Merker, Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Zehdenick und Mitglied des Kreistages Oberhavel, berichtete von der kommenden Sitzung des Stadtparlamentes am 5. März, dass im nichtöffentlichen Teil ein Tagesordnungspunkt den Verkauf von Grundstücken an der Castrop-Rauxel-Allee zur Havel lhn beinhalte. Merker möchte beantragen, dass die Fläche von vier Hektar nicht an einen Investor verkauft wird, sondern in Erbpacht abgegeben werden müsse: "Wir dürfen keine öffentlichen Flächen aus der Hand geben, denn dann können wir nicht mehr darüber für die zukünftige Stadtentwicklung verfügen", begründete er seine Haltung, die er sich von den Versammelten bestätigen ließ. Das Grüne Frühstück in der Marktstraße 2 ist zwar eine Veranstaltung der Grünen, steht aber allen Zehdenickern offen. Dieses Forum findet immer vor der aktuellen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung statt. "Wir wollen Transparenz und Öffentlichkeit für die Interessen der Bürger schaffen", sagte Merker dazu.