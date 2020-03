Bärbel Kraemer

Mittelmark Im Landkreis Potsdam-Mittelmark könnte nach einem Endlager für Atommüll gesucht werden. Darüber informierte die Grüne Liga in Zusammenarbeit mit der Initiative "ausgestrahlt" im Rahmen eines Vortrages in der Bad Belziger Albert-Baur-Halle.

Der Hintergrund: Nach dem Atomausstiegsbeschluss der Bundesregierung ist die Frage der künftigen Lagerung des Atommülls noch immer ungeklärt. Die Suche nach einem "Endlager" ist wiederum durch das im März 2017 durch den Bundestag verabschiedete Standortauswahlgesetz (StandAG) zur Bestimmung eines Atommüll-Lager-Standorts für hochradioaktive Abfälle vorgegeben.

In den Fokus der Wissenschaft könnten dabei die Tongesteinsformationen rücken, die sich im Untergrund über die Hälfte der Fläche des Landkreises Potsdam-Mittelmark und auch unter Bad Belzig erstrecken. Neben Tongesteinsformationen werden deutschlandweit auch Salzstöcke und Granitformationen auf ihre Eignung hin untersucht.

Die Anti-Atom-Organisation "ausgestrahlt" hat das Suchverfahren auf den Prüfstand gestellt und gravierende Mängel aufgezeigt. Sie reichen von fehlenden Mitbestimmungsrechten für Betroffene, wissenschaftlicher Unschärfe, dehnbaren Entscheidungskriterien bis hin zu einem zu eng angelegten Zeitrahmen. "Dieses Verfahren läuft Gefahr, nicht zum bestgeeigneten, weil nach menschlichem Ermessen sichersten Atommüll-Lager zu führen, sondern zu rein politisch begründeten Entscheidungen mit Folge eskalierender Konflikt mit der Bevölkerung an den betroffenen Standorten", erklärte Jochen Stay, der Sprecher der bundesweiten Anti-Atom-Organisation "ausgestrahlt".

In dieser Folge informiert die Grüne Liga in Zusammenarbeit mit der Initiative "ausgestrahlt" in betroffenen Regionen über die Schwachpunkte der Verfahren und über mögliche Gegenstrategien. Den Auftakt machte eine Informationsveranstaltung Anfang Februar in Neuruppin. In der vergangenen Woche referierte Jochen Stay in Bad Belzig vor knapp 100 Interessierten.

Stay, der sich seit über 30 Jahren gegen Atomtransporte und unsichere Atommüll-Lagerung engagiert, sagte: "Auch Endlager können nur bedingt sicher sein. Deshalb verwende ich den Begriff nicht gern." Stay erläuterte, dass das Such- und Auswahlverfahren in drei Etappen abläuft. Nach jeder Etappe wird es einen Zwischenbericht geben. Den ersten im Herbst 2020.Bis 2031 soll dann eine Endlagerstätte für den hoch radioaktiven Atommüll gefunden sein, der in beiden Teilen Deutschlands seit 60 Jahren produziert wird.

Stay kritisierte insbesondere die fehlende Bürgerbeteiligung im Rahmen der Standortsuche. Er sagte, dass das Ziel der Endlagersuche nur in einer Verständigung auf die "am wenigsten schlechte Lagerstätte" liegen könne.

Den Bürgern des Hohen Flämings empfahl er eine frühzeitige Vernetzung und Einbindung von Experten. "Bitte nicht hier, ist eine verständliche Reaktion. Die Suche nach dem Ort, an dem der Atommüll eingelagert werden soll, darf nicht am Widerstand der örtlichen Bevölkerung scheitern. Dann haben wir ein Problem", so Stay an die Bürger.

Vom Bundesamt für Nukleare Entsorgung war Ralf Behn vor Ort dabei. Er versicherte, dass am Ende jeder Suchphase die Beteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen ist. Dazu sollen Regionalkonferenzen stattfinden und in den Regionen, die immer stärker in Betracht gezogen werden, Geschäftsstellen eingerichtet werden.

Kay Lengner aus Hohenwerbig erklärte sich am Ende der Informationsveranstaltung bereit, vor Ort eine Interessengruppe zu gründen, die sich mit der Thematik befasst und den weiteren Prozess begleitet.