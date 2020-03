BRAWO

Brandenburg an der Havel In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter in mehrere Fahrzeuge eines Autohauses in der Kaiserslauterer Straße ein. Die neuwertigen PKW befanden sich auf dem Außengelände. Nach vorliegenden Erkenntnissen wurden die Fahrzeuge gewaltsam geöffnet. Anschließend entwendeten die Täter aus dem Innenraum mehrere Gegenstände, unter anderem Navigationssysteme, Lenkräder und Airbags. Am Tatort kam die Spurensicherung der Kriminalpolizei zum Einsatz. Die Schadenshöhe wird mit mehreren zehntausend Euro angegeben