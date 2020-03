BRAWO

Brandenburg an der Havel In der Nacht zum Sonntag kontrollierten Polizeibeamte gegen 3.15 Uhr einen Fahrradfahrer in der Werner-Seelenbinder-Straße. Der 25-jährige Fahrradfahrer versuchte zunächst vor den Beamten zu flüchten, konnte nach kurzer Zeit aber gestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle ergab eine Überprüfung der Rahmennummer, dass das geführte Fahrrad im Februar 2019 in Werder/Havel gestohlen wurde. Zudem führte der Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel mit. Nach Anzeigenaufnahme wurde der Mann entlassen.