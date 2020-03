René Wernitz

Brandenburg/Falkensee (MOZ) Offenbar wird es gefährlicher auf den Straßen im Landkreis Havelland. 2019 gab es hier 4.691 Verkehrsunfälle. Das waren 290 mehr als im Jahr davor, eine deutliche Zunahme um 6,6 Prozent. So geht aus der Jahresbilanz der in Brandenburg an der Havel ansässigen Polizeidirektion (PD) West hervor.

Der Landkreis ist Revier der untergeordneten Polizeiinspektion (PI) Havelland mit Sitz in Falkensee. Insgesamt gibt es vier solcher PI im Gebiet der PD West, zudem ist sie für mehrere Autobahnabschnitte zuständig, deren Längen sich auf 199 Kilometer summieren. Im PD-Bereich ist die Unfallhäufigkeit insgesamt rückläufig. 26.051 Unfälle waren es 2018, ein Jahr später 25.992 (minus 659). Den meisten Rückgang gab es auf den Autobahnen um 646 auf 2.737.